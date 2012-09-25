اجرای طرح مکانیزاسیون کشاورزی عامل کاهش هزینه ها

ایرج بنیادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه کشاورزی یکی از بخش‌های مهم و تأثیر گذار در اقتصاد کشوراست، اظهارداشت: استفاده از ماشین آلات کشاورزی نقش مهمی در افزایش بهره وری در تولید محصولات زراعی دارد.

وی با بیان اینکه گیلان با داشتن 238 هزار هکتار شالیزار از قطب های مهم کشاورزی و دومین تولید کننده برنج کشور است، گفت: اجرای طرح مکانیزاسیون کشاورزی در استان که سالانه 750 هزار تن برنج سفید تولید می کند راهکاری مناسب برای افزایش بهره وری در کشاورزی است.

بنیادی افزود: مکانیزاسیون کشاورزی مزایای برای بحث کشاورزی از قبیل کاهش شدید هزینه های تولید، افزایش راندمان و بهره وری همچنین کوتاه کردن مدت زمان اجرای کار است.

معاون جهاد کشاورزی گیلان افزود: مکانیزاسیون کشاورزی نوعی رویکرد است که موجبات تبدیل و گذار از کشاورزی سنتی به کشاورزی صنعتی را فراهم می سازد.

وی بیان داشت: گسترش روزافزون جمعیت و محدودیت منابع آب و خاک، توسعه فناوری در فرایند تولید محصولات کشاورزی را اجتناب ناپذیر می سازد.