  1. ورزش
۴ مهر ۱۳۹۱، ۱۶:۲۴

کمیته استیناف حکم داد؛

بازی روز پنجشنبه پرسپولیس و آلومینیوم بدون حضور تماشاگران برگزار می‌شود

بازی روز پنجشنبه پرسپولیس و آلومینیوم بدون حضور تماشاگران برگزار می‌شود

با اعلام کمیته استیناف فدراسیون فوتبال تیم فوتبال پرسپولیس این هفته بدون تماشاگران خود به مصاف آلومینیوم هرمزگان می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون، با توجه به آرای صادره توسط کمیته‌های استیناف و انضباطی در خصوص محکومیت باشگاه پرسپولیس و قطعیت این رای، رای تعلیقی این باشگاه در خصوص انجام بازی بدون تماشاگر اجرا خواهد شد.

در همین راستا تیم فوتبال پرسپولیس در اولین بازی که به عنوان میزبان به میدان خواهد رفت  بدون تماشگر خواهد بود و رای تعلیقی قبلی قطعی و اجرا خواهد شد.بر همین اساس دیدار دو تیم پرسپولیس وآلومینیوم هرمزگان در هفته دهم و روز پنجشنبه ششم مهرماه بدون حضور تماشاگر برگزار می شود.

این رای به خاطر آنچه که "تخلف تماشاگران پرسپولیس در بازی با صبا" عنوان شده است، اجرا می‌شود.

کد مطلب 1705055

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