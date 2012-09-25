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۴ مهر ۱۳۹۱، ۱۶:۱۷

بهره مندی 2.2 میلیون کودک بی سرپرست از خدمات بینایی سنجی

بهره مندی 2.2 میلیون کودک بی سرپرست از خدمات بینایی سنجی

مدیر دفتر امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی گفت: 2 میلیون و 200 کودک بی سرپرست در کشور که تحت نظر سازمان بهزیستی هستند از خدمات بینایی سنجی بهره می برند.

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا الوند روز سه شنبه در نشست خبری روز جهانی کودک در محل دانشگاه علوم پزشکی تهران اظهار داشت: 8 میلیون کودک بی سرپرست از غربالگری شنوایی سازمان بهزیستی استفاده می کنند و 50 هزار شیرخواری که در مراکز نگهداری کودکان بی سرپرست سازمان بهزیستی هستند از برنامه ارتقای توانمندی ذهنی بهره می گیرند.

وی افزود: 15 هزار مهد کودک در سراسر کشور فعالیت می کنند که 650 هزار کودک بی سرپرست در این مهدهای کودک حضور دارند.

دالوند تصریح کرد: آموزش مهارتهای زندگی در تمامی مهدهای کودک، غربالگری شنوایی و بینایی در تمام کشور، مشاوره رایگان و دادن یک وعده غذای گرم در مهدهای کودک روستایی و مهدهای مستقر در حاشیه مناطق محروم از جمله اقدامات سازمان بهزیستی در هفته جهانی کودک است.

کد مطلب 1705056

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