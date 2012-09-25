بهره مندی 2.2 میلیون کودک بی سرپرست از خدمات بینایی سنجی

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا الوند روز سه شنبه در نشست خبری روز جهانی کودک در محل دانشگاه علوم پزشکی تهران اظهار داشت: 8 میلیون کودک بی سرپرست از غربالگری شنوایی سازمان بهزیستی استفاده می کنند و 50 هزار شیرخواری که در مراکز نگهداری کودکان بی سرپرست سازمان بهزیستی هستند از برنامه ارتقای توانمندی ذهنی بهره می گیرند.

وی افزود: 15 هزار مهد کودک در سراسر کشور فعالیت می کنند که 650 هزار کودک بی سرپرست در این مهدهای کودک حضور دارند.

دالوند تصریح کرد: آموزش مهارتهای زندگی در تمامی مهدهای کودک، غربالگری شنوایی و بینایی در تمام کشور، مشاوره رایگان و دادن یک وعده غذای گرم در مهدهای کودک روستایی و مهدهای مستقر در حاشیه مناطق محروم از جمله اقدامات سازمان بهزیستی در هفته جهانی کودک است.