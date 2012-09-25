طراحی هزار قطعه واحد تجاری برای محلات مسکن مهر پرند آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس ضوابط و مقررات کاربری اراضی پیش بینی شده در طرح جامع مصوب، معاونت معماری و شهرسازی شرکت عمران شهر پرند، طراحی بیش از هزار قطعه تجاری برای کلیه مراکز محلات مسکن مهر (تجاری های رده محله ای) را با هدف ارائه خدمات به ساکنین جدید شهر پرند آغاز و هم اکنون حدود50 قطعه از آن طراحی و جهت ساخت به مناقصه گذاشته شده است.

غیاثی نیا معاون معماری و شهرسازی شرکت عمران شهر جدید پرند در همین راستا اظهار داشت: متناسب با جمعیت پیش بینی شده در افق طرح 1404 معادل 700 هزار نفر و همچنین ساخت حدود یکصد هزار واحد مسکن مهر در شهر پرند، قطعات تجاری در مقیاس محله و ناحیه در جوار واحدهای مسکونی ساخته می شود.

وی افزود: با توجه به نیاز اولیه ساکنان مسکن مهر شهر جدید پرند و برای اینکه در زمان کوتاهتربه فراخور پیشرفت فیزیکی پروژه های مسکن مهر قطعات تجاری محله ای به بهره برداری برسد، حسب اولویت بندی، پانصد قطعه توسط کارشناسان واحد معماری و شهرسازی و تحت نظارت این معاونت در دست طراحی است و در آینده نزدیک جهت ساخت، اسناد مناقصه آن به فروش خواهد رسید.



معاون معماری و شهرسازی شرکت عمران پرند با اشاره به اینکه هدف از تسریع در راه اندازی واحدهای تجاری محله ای، رفاه حال ساکنین اراضی مسکن مهر است، گفت: راه اندازی واحدهای تجاری محله ای با هدف ارائه خدمات روزانه مایجتاج عمومی مردم است که وزیر راه و شهرسازی نیز تاکید بر تسریع ساخت و راه اندازی آن را دارد بنابراین طراحی این واحدهای تجاری با کاربری های مختلف از جمله نانوایی، سوپر مارکت، اغذیه فروشی، میوه فروشی، داروخانه، آرایشگاه ، خدمات کامپیوتری ، خشکشویی در دست اقدام است.



وی افزود: با توجه به جذب سرریز جمعیت کلان شهر تهران و رغبت بیشتر مردم برای نقل مکان به شهر جدید پرند، پس از اتمام طراحی این 500 قطعه تجاری همزمان با تکمیل واحدها و به تناوب واگذاری آن به متقاضیان، طراحی سایر مراکز محلات و نواحی با فعالیت های متفاوت در سطح اراضی مسکن مهر شهر پرند نیز انجام می شود.