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۴ مهر ۱۳۹۱، ۱۶:۲۱

نشست هم اندیشی مدیران و کارشناسان کانون مساجد یزد برگزار شد

نشست هم اندیشی مدیران و کارشناسان کانون مساجد یزد برگزار شد

یزد - خبرگزاری مهر: نشست هم اندیشی و تجلیل از مدیران و کارشناسان ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی با دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد استان یزد برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن رستگاری سرپرست کانون های فرهنگی هنری مساجد در ابتدا این نشست با تقدیر و تشکر از تلاش و مجاهدت مدیران و کارشناسان ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی در شهرستان های یزد اظهار داشت: در چند سال اخیر یزد در ردیف استان های اول و دوم کشور جای داشته است.

وی کسب رتبه های برتر یزد در سطح کشور را مرهون تلاش و زحمات همه خدمتگزاران به مسجد دانست و افزود: مدیران و رابطان کانون های فرهنگی هنری مساجد باید با دغدغه و تلاش بیشتری نسبت به گذشته در این مسیر گام بردارند.

رستگاری با تاکید بر رشد کیفی کانون های فرهنگی هنری مساجد و اجرای برنامه های کیفی در سطح مساجد بیان داشت: اکنون 461 کانون فرهنگی هنری مساجد در استان یزد وجود دارد.

به گزارش مهر، نشست هم اندیشی مدیران و کارشناسان کانون های فرهنگی هنری مساجد استان یزد در سالن کنفرانس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد برگزار شد و کارشناسان در کارگروه های مختلف فرهنگی هنری، آموزش و پژوهش، اداری مالی، ساماندهی و امور کتابخانه ها، خبرگزاری شبستان و روابط عمومی به بحث و تبادل نظر پرداختند.

در پایان این نشست نیز از مدیران و کارشناسان برتر ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی در شهرستان های استان یزد که بیشترین فعالیت را در کانون های مساجد داشته اند با حضور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی تجلیل شد.

کد مطلب 1705058

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