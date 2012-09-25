نشست هم اندیشی مدیران و کارشناسان کانون مساجد یزد برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن رستگاری سرپرست کانون های فرهنگی هنری مساجد در ابتدا این نشست با تقدیر و تشکر از تلاش و مجاهدت مدیران و کارشناسان ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی در شهرستان های یزد اظهار داشت: در چند سال اخیر یزد در ردیف استان های اول و دوم کشور جای داشته است.

وی کسب رتبه های برتر یزد در سطح کشور را مرهون تلاش و زحمات همه خدمتگزاران به مسجد دانست و افزود: مدیران و رابطان کانون های فرهنگی هنری مساجد باید با دغدغه و تلاش بیشتری نسبت به گذشته در این مسیر گام بردارند.

رستگاری با تاکید بر رشد کیفی کانون های فرهنگی هنری مساجد و اجرای برنامه های کیفی در سطح مساجد بیان داشت: اکنون 461 کانون فرهنگی هنری مساجد در استان یزد وجود دارد.

به گزارش مهر، نشست هم اندیشی مدیران و کارشناسان کانون های فرهنگی هنری مساجد استان یزد در سالن کنفرانس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد برگزار شد و کارشناسان در کارگروه های مختلف فرهنگی هنری، آموزش و پژوهش، اداری مالی، ساماندهی و امور کتابخانه ها، خبرگزاری شبستان و روابط عمومی به بحث و تبادل نظر پرداختند.

در پایان این نشست نیز از مدیران و کارشناسان برتر ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی در شهرستان های استان یزد که بیشترین فعالیت را در کانون های مساجد داشته اند با حضور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی تجلیل شد.