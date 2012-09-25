به گزارش خبرگزاری مهر، اختتامیه نقشواره عشق و حماسه به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس، پنجم مهر ماه در موزه هنرهای دینی امام علی (ع) برگزار میشود
در این مراسم، محمدجواد شوشتری، مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران، جمعی از مدیران ارشد شهرداری و اساتید برجسته هنرهای تجسمی کشور، با اهدای لوح تقدیر، تندیس نقشواره و جوایز ارزنده از آثار برگزیده تقدیر میکنند.
آثار برگزیده از میان بیش از 650 اثر ارسال شده به دبیرخانه نقشواره توسط هیئت داوران، به مرحله نهایی رسیدند.
کوروش پارسانژاد، علی وزیریان و مسعود نجابتی هیئت داوران بخش پوستر؛ مجتبی آقایی، امیرعلی جوادیان و محمود عبدالحسینی هیئت داوران بخش عکس، ملک دادیار گروسیان، نادر قشقایی و طاهر شیخ الحکمایی هیئت داوران بخش آثار حجمی این نقشواره را تشکیل می دهند.
همزمان با برگزاری مراسم اختتامیه، نمایشگاهی از آثار برگزیده و تقدیر شده نیز در این نقش واره، به مدت یک هفته در نگارخانه موزه هنرهای دینی امام علی (ع) دایر می شود.
این مراسم روز چهارشنه پنجم مهرماه از ساعت 17 الی 19 در سالن آمفی تئاتر موزه هنرهای دینی امام علی (ع) واقع در خیابان ولی عصر (عج)، تقاطع بزرگراه نیایش، خیابان اسفندیار برگزار میشود.
نمایشگاه عکس دفاع مقدس لحظههای جاودانه گشایش یافت
نمایشگاه عکس دفاع مقدس «لحظههای جاودانه» با حضور معاون هنری وزارت ارشاد در موزه هنرهای معاصر فلسطین گشایش یافت.
این نمایشگاه در دو بخش مسابقه و عکسهای ماندگار با ارائه 80 اثر گشایش یافت.
در بخش عکسهای ماندگار 40 عکس از 40 عکاس دفاع مقدس روی دیوار رفته است و در بخش مسابقه این نمایشگاه نیز 40 قطعه عکس از 30 عکاس به نمایش درآمد.
نمایشگاه عکس «لحظههای جاودانه» شامل آثاری از اباصلت بیات، ابراهیم شاطری، احسان رجبی، احمد بناکاشانی، احمد علیزادهنوحی، اسماعیل داوری، امیر روشنایی، امیرعلی جوادیان، بهرام محمدیفرد، جاسم غضبانپور، جلیل دوروزی، حسین اردستانی، حمیدرضا رهبر، ساسان مؤیدی، سعید حاجیخانی، سعید صادقی، سیدعباس میرهاشمی، عربعلی هاشمی، عزیزالله نعیمیجاوید، علی فریدونی، کمالالدین شاهرخ، مجید دوخته چی زاده، مجید کریمیان، محسن راستانی، محسن شاندیز، محمد صیاد، محمدحسین حیدری، محمدحسین خوشنواز، محمدرضا خوشاقبال، محمدرضا شرفالدین، محمود بدرفر، محمود عبدالحسینی، مرتضی اکبری، منوچهر قلمچی، مهدی جانیپور، مهدی منعم، مهرزاد ارشدی، ناصر افراسیابی، یعقوب راهواره و یوسف گرامی است که آثار این عکاسان را در بخش عکسهای ماندگار میتوان دید که موضوع آثارشان لبخند و شادی در هشت سال دفاع مقدس، از خودگذشتگی ، ایثار و صمیمت رزمندگان، حضور اقشار مختلف مردم در پشتیبانی از دفاع مقدس، نمایش معنویت و دوری از تعلقات دنیوی و امید به زندگی در دفاع مقدس است.
در بخش مسابقه این نمایشگاه نیز 920 اثر به دبیرخانه رسید که پس از بررسی و ارزیابی این آثار از سوی هیئت داوران متشکل از
امیرعلی جوادیان ، محمود عبدالحسینی ، سیدعباس میرهاشمی، جاسم غضبانپور و سعید صادقی 40 عکس از ابوالقاسم قاسمی، امیر پورمند، امیر عبیداوی، آنیتا حسنعلی زاده، حسین بهرامی ، حمید عرب نژاد، حمیدرضا مجیدی، خدیجه محمدی نامقی، داریوش عسکری، داود عامری، رامین ربیعی، رجبعلی قهرمانی، روح اله صالحی، سپیده عزیزپور، سید ایمان سجادی، عصمت یادگاریان، عطا رنجبر زیدانلو، علیرضا فرزین، فاطمه بهبودی، مجید ناگهی، محمد حسن صلواتی، محمد سجاد قهرمانی، محمد هادی پروانه اسدی، مرضیه ایوتین، معین مطلق، مقداد مددی، ملیحه محمد خانلو، ناصر عظیمی، وحید قاسمی زرنوشه و یوسف اکبری پابندی به نمایشگاه راه یافت.
موضوع آثار عکاسان در بخش مسابقه را نیز یادمان و خاطرات دفاع مقدس، خانواده شهدا، تفحص و کاروان شهدا، راهیان نور و ... تشکیل میدهد.
محمد حسین حیدری دبیر هنری و مسعود زنده روح کرمانی دبیر اجرایی این نمایشگاه هستند.
برگزیدگان نمایشگاه عکس خبری "دوربین.نت" معرفی شدند
هیات داوران این دوره از نماشگاه عکس خبری دوربین.نت متشکل از یونس شکرخواه، محمد فرنود، سیامک زمردی مطلق، مسعود امیرلویی، هنگامه گلستان، عباس کوثری و محمد نوروزی بعد از حدود 12 ساعت داوری فشرده، 94 فریم عکس و 8 مجموعه 12 تایی را برای بخش نمایشگاهی انتخاب کردند.
در بخش سیاسی: میلاد بهشتی ( 2 فریم )، فرهاد رجبعلی ( 3 فریم )، آریا جعفری، محمد برنو
در بخش فرهنگ و هنر: مجید جمشیدی، نورا نجفی، علیرضا تجویدی، علی چاشنیگیر، صابر علینژاد، اسماعیل حقپرست، سعید کیایی، محمد برنو، احسان رافتی، میلاد بهشتی
در بخش ورزشی: عزیزالله مشفقی، علیرضا کرمی، هادی صمدی، محسن سعیدی، فربد پهلوان، عباس عزیزپور، حسین حیدرپور، حجتالله عطایی، بهزاد کوشانراد، حامد بارچیان، سجاد سعادت، آریا جعفری، محمد برنو، مدیار شجاعیفر
در بخش اجتماعی: هادی صمدی، حامد بارچیان، امیر مسعود ابری، امیر عنایتی، مدیار شجاعیفر، مازیار اسدی، هلی هویسی، سید منصور معصومی سنگتراشانی، حمید صادقی، زهرا حاجب، طیبه نصرالهی، احسان رافتی، حسین جلالی
در بخش اقتصادی:مجید جمشیدی، هادی صمدی، میلاد معصومی، مرضیه سلیمانی، مدیار شجاعیفر، محمد برنو، محمد ابراهیم سقایی، مازیار اسدی، زهرا حاجب، حسین جلالی، امیر عنایتی، حمزه محمدحسینی
در بخش آیین و مذهب: حجتالله عطایی( سه فریم )، امیر مسعود ابری ( 2 فریم )، مجید جمشیدی، هادی صمدی، عزیزالله مشفقی، مهدی طاهری، فربد پهلوان، راضیه امینی، حمید صادقی، مهدی حاجیوند، باهر خضری، میلاد رفعت، آریا جعفری
در بخش بینالملل:هادی صمدی ( 2 فریم )، باهر خضری، علیرضا پورخان، مدیار شجاعیفر، محمدعلی مریزاد
در بخش مجموعه مستنداجتماعی:معین مطلق، مدیار شجاعیفر، نیکو شامخی، امیر حسامینژاد، فرهاد بابایی، محسن سعیدی، مجید جمشیدی، حامد بارچیان
در بخش تلفن همراه: حامد پاشایی ( 2 فریم )، پیام پروین، سید منصور معصومی سنگتراشانی
در بخش سفر و ایرانگردی:حمزه محمدحسینی ( 2 فریم )، فربد پهلوان ( 2 فریم )، محمود کرباسیه، محمد کرباسیه، حمیده معدنی، محسن سعیدی، حجت عطایی، رضا قاسمی زرنوشه، الناز فرخی، باهر خضری از سوی هیات داوران انتخاب شدند.
هفتمین نمایشگاه عکسخبری "دوربین.نت" 7 تا 14 مهرماه در فرهنگسرای رسانه برگزار میشود.
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