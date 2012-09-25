بازگشایی خروجی بزرگراه شهید آوینی به شهید رجایی در شهرری

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا اسفراینی نژاد افزود: ایمن سازی و رفع خطر خروجی بزرگراه شهید آوینی به شهید رجایی در شهرری باعث شد تا این مسیر، بازگشایی مجدد شود.

وی با اشاره به اهمیت بازگشایی مجدد این محور مواصلاتی یادآور شد: کاهش بار ترافیکی دوربرگردان پمپ بنزین بهشتی در شهید رجایی جنوبی و تسهیل دسترسی بزرگراهی به خیابان شهید رجایی شمالی و آزادگان از مهمترین اهداف این بازگشایی است.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه 20 تهران ادامه داد: بلندی، نشست و قوس غیر استاندارد را از دلایل مسدود بودن این مسیر بود که اجرای دیوار حائل بتن وزنی، تعریض مسیر، اصلاح شیب و قوس رمپ از اقدامات عمرانی به منظور رفع خطر و پیشگیری از بروز حادثه احتمالی در خروجی بزرگراه شهید آوینی به شهید رجایی انجام شد.

وی تصریح کرد: به منظور ایمن سازی و کاهش تصادفات احتمالی ‌ 560 متر گاردریل، 140 گل گارد، 15 تابلوی هشداردهنده و جهت نما در این مسیر نصب شده است.

گفتنی است، شهرری با توجه به موقعیت مذهبی و تاریخی میزبان خیل عظیمی از شهروندان است که شناسایی نقاط حادثه خیز و ایمن سازی بزرگراه های این منطقه با بررسی کارشناسان انجام شده که از برنامه های اولویت دار معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه 20 تهران است.

جانبازان 50 تا 70 درصد منطقه 20 تهران تجلیل شدند

همایش بزرگ تجلیل از جانبازان 50 تا 70 درصد دوران هشت سال دفاع مقدس از سوی شهرداری منطقه 20 تهران برگزار شد.

همایش بزرگ تجلیل از جانبازان 50 تا 70 درصد دوران دفاع مقدس با حضور قائم مقام، معاون اجتماعی و فرهنگی و شهردار ناحیه دو شهرداری منطقه 20، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان ری و معاون فرهنگی اداره کل بنیاد شهید شهرستان های استان تهران در فرهنگسرای ولاء برگزار شد.

رئیس بنیاد شهید شهرستان ری اقدامات شهرداری در زمینه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت را مثبت ارزیابی کرد و گفت:‌ شهرری با داشتن 2730 شهید و 8 هزار جانباز از جمله شهرهای فعال در دوران دفاع مقدس محسوب می شود.

حسین نصرالله با اشاره به اهمیت تجلیل از خانواده شهدا، ایثارگران و آزادگان دوران دفاع مقدس افزود: با مشارکت مجموعه شهرداری تاکنون توانستیم از جانبازان شیمیایی، جانبازان 25 درصد، جانبازان 50 تا 70 درصد، آزادگان، زنان ایثارگر و خانواده شهدا با برگزاری مراسم های مناسبتی تجلیل کنیم هر چند که پاسخگوی رشادت ها و ایثارگری های آنان نیست.

گفتنی است، این همایش با حضور 350 نفر از خانواده جانبازان 50 تا 70 درصد هشت سال دفاع مقدس درحالی پایان یافت که علاوه بر این عزیزان از فرزندان شاهدی که در مسابقات کشوری قرآن کریم موفق به کسب رتبه برتر شده اند نیز تقدیر به عمل آمد.

کارگاه آموزشی امداد و نجات ویژه پرسنل اداره ثبت احوال شهرری

به منظور ارتقای آگاهی کارکنان سازمان های مختلف شهری با مبانی مدیریت بحران، کارگاه آموزشی مدیریت بحران شهرداری منطقه 20 تهران با حضور پرسنل اداره ثبت احوال شهرری برگزار شد.

دبیر ستاد مدیریت بحران منطقه با اعلام این خبر گفت: به منظور آشنایی کارکنان سازمانهای مختلف با مبانی مدیریت بحران ، آمادگی با حوادث غیرمرقبه و اصول کمکهای اولیه، کارگاه آموزشی با حضور پرسنل اداره ثبت شهرری برگزار شد.

محسن کریمی با اشاره به اینکه ستاد مدیریت بحران در راستای برگزاری کارگاه های آموزشی امداد و نجات اماکن اقدام به برگزاری این کارگاه کرده است، افزود: در این کارگاه شرکت کنندگان به صورت تئوری و عملی با موضوعاتی از قبیل مبانی مدیریت بحران، روش‌های خود امدادی و دگر امدادی، روش‌های کنترل و پیشگیری از آتش‌ سوزی و نیز روش‌های استفاده از انواع خاموش کننده ها آشنا شدند.

وی در پایان اظهار داشت: ستاد مدیریت بحران منطقه در راستای برگزاری کارگاه های آموزشی در اماکن مسکونی ، تجاری ، صنعتی آمادگی دارد و متقاضیان می توانند درخواستهای خود را به ستاد بحران منطقه 20 در ساختمان مرکزی این منطقه اعلام کنند.