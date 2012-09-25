به گزارش خبرنگار مهر، معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزیر کشور ظهر سه‌شنبه در آئین راه‌اندازی اداره‌کل ارتباطات و فناوری اطلاعات و اداره کل پدافند غیرعامل استان بوشهر اظهار داشت: بوشهر بیست و یکمین استانی است که اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات در آن راه‌اندازی می شود.

سیدیحیی محمودزاده خواستار تعامل و همکاری همه مسئولان برای پیشبرد اهداف این اداره کل شد و اضافه کرد: این اداره کل در توسعه استان نقش مهمی خواهد داشت که امیدواریم با همکاری همه مدیران و مسئولان استان از این ظرفیت ایجاد شده بهترین بهره برده شود.

وی به نقش مهم شورای برنامه‌ریزی در توسعه استان اشاره کرد و افزود: یکی از کارگروه‌های مهم زیرمجموعه شورای برنامه‌ریزی، کارگروه فناوری اطلاعات است که با توجه به حمایت استاندار می‌توان برنامه‌ریزی‌های خوبی در این زمینه در این کارگروه داشت.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزیر کشور به موقعیت ویژه استان بوشهر اشاره کرد و ادامه داد: راه‌اندازی اداره‌کل ارتباطات و فناوری اطلاعات در استان بوشهر یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر بود که امیدواریم بتواند در پیشبرد اهداف مورد نظر در استان بوشهر عملکرد لازم را داشته باشد.

وی خاطرنشان ساخت: راه‌اندازی این اداره کل در استان بوشهر در راستای خدمات رسانی بهتر و مطلوب‌تر و ایجاد ارتباطات دو سویه و یک‌سویه نقش بسیار مهمی در توسعه و پیشرفت استان بوشهر و کشور خواهد داشت.

ضرورت دست‌یابی به شاخص‌های مطلوب فناوری برای مقابله با جنگ نرم



استاندار بوشهر نیز در این آئین با اشاره به جایگاه ویژه استان بوشهر و با تاکید بر ضرورت ایجاد زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری در استان بوشهر اظهار داشت: توسعه استان بوشهر می‌تواند در توسعه دیگر استان‌ها و پیشرفت کشور نقش بسیار مهمی داشته باشد.

فریدون حسنوند استان بوشهر را یکی از استان‌های پیشرو در توسعه و پیشرفت دانست و اضافه کرد: ارتباط مستقیمی بین توسعه و فعالیت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات وجود دارد و توسعه و پیشرفت استان نیازمند توسعه این بخش است و باید زیرساخت‌های لازم برای توسعه استان فراهم شود.

وی به نقش مهم فعالیت‌های اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات اشاره کرد و بیان داشت: حذف تشریفات زاید، صرفه‌‏جویی در وقت و الکترونیکی شدن بسیاری از امور و خدمات و تسهیل در انجام و ارایه آنها از مهم‌ترین مزایای راه‌اندزای این اداره‌کل است.

استاندار بوشهر همچنین در ارتباط با راه‌اندازی اداره کل پدافند غیرعامل در استان بوشهر به تاکیدات مقام معظم رهبری بر ضرورت توجه به پدافند غیرعامل اشاره کرد و ادامه داد: پدافند غیرعامل استان بوشهر خط مقدم دفاع از انقلاب و ایران در همه عرصه‌ها است.

وی خواستار پرهیز مدیران و مسئولان استان بوشهر از بخشی‌نگری و فراهم ساختن زمینه های پیشرفت استان شد و گفت: مدیران باید تعامل و همراهی لازم را با مردم داشته باشند و همواره پاسخگوی مشکلات و نیازهای مردم باشند.

حسنوند با تاکید بر ضرورت توسعه خدمات ارتباطی مطلوب در استان بوشهر به وجود امواج مختلف در آسمان بوشهر اشاره کرد و اظهار داشت: وجود این امواج هم فرصت است و هم تهدید که باید به طور جدی مورد توجه قرار بگیرد و باید در عرصه فناوری به شاخص‌های مطلوب برای مقابله با این جنگ دست یابیم.

فعالیت این دو اداره کل در استان بوشهر مهم و حیاتی است



معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار بوشهر نیز در این نشست اظهار داشت: امکانات و زیرساخت‌هایی که این دو اداره کل پس از استقرار در استان فراهم می‌کنند باید در شان استان بوشهر و مردم آن باشد.

محمدحسین زارع افزود: استان بوشهر به دلیل برخورداری از فاکتورهای بین‌المللی به ویژه نیروگاه اتمی، پارس جنوبی و جزیره خارک از اهمیت بسیار زیادی در منطقه برخوردار است.

وی اضافه کرد: این امر راه‌اندازی و فعالیت اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات و پدافند غیرعامل را به امری مهم و حیاتی در استان بوشهر تبدیل کرده است.

در این آئین علی سملیان به عنوان مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات و عبدالرسول زارع به عنوان سرپرست اداره کل پدافند غیرعامل استان بوشهر معرفی شدند.