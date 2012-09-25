توسعه پایدار به عنوان فرهنگ در محیط زیست فارس حاکم شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی ابراهیمی کارنامی بعد از ظهر سه شنبه در مراسم روز محیط بان افزود: هشت میلیون هکتار اراضی تحت پوشش محیط زیست در این استان وجود دارد اما نیرو های محیط بان فارس تنها 200 نفر هستند.

وی یادآور شد: کمبود امکانات و نیروی انسانی باعث شده که فشار زیادی را محیط بانان تحمل کنند اما جای خوشحالی است که فعالیت این افراد بیشتر از قبل شده است.

مدیر کل محیط زیست استان فارس با اشاره به اینکه با ایده ال ها فاصله فراوان داریم یادآور شد: طرح آمایش سرزمین و راهبردی باید ابلاغ شود و زمانیکه این مباحث ابلاغ و مورد توجه قرار گرفت می توانیم امیدوار باشیم که توسعه پایدار حاکم خواهد شد.

ابراهیمی کارنامی تصریح کرد: اصلاح ساختارها در حال تصویب است اما در این میان باید توجه داشت که رسانه ها و مردم می توانند نقش فراوانی در محیط زیست استان فارس داشته باشند.

وی با بیان اینکه آموزش در سطح مختلف اجتماع در دستور کار قرار دارد یادآور شد: طی چند سال گذشته نوع نگاه ها به محیط زیست تغییر فراوان کرده و امروز خود مردم هستند که درخواست ارائه آموزش در بخش های مختلف اجتماع را دارند.

مدیر کل محیط زیست استان فارس با اشاره به اینکه بخش های مختلف اجتماع همکاری های لازم را با محیط زیست استان فارس انجام داده اند، گفت: نگاه ما توسعه و پیشرفت استان فارس است که در این میان کارخانه و صنایع مختلف نیز به بحث زیست محیطی توجه ویژه ای نشان می دهند.

وی برگزاری جشنوراه فیلم و عکس محیط زیست و آموزهای رضوی را موقعیت بسیار مناسب برای مشارکت های مردمی دانست و گفت: در این جشنواره پیوندهای آموزه های دینی با محیط زیست به خوبی ارایه شد و از طرفی حضور گسترده علاقه مندان به این موضوعات قابل تقدیر و تشکر است.