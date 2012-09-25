تشکیل 6500 انجمن علمی و دو هزار کرسی آزاد اندیشی در دانشگاهها

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا خواجه سروی بعد از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران استان گلستان گفت: خوشبختانه در این چند دهه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تحولات بسیار خوبی در امر آموزش و به ویژه در امر علم و فناوری صورت گرفته است.

وی با اشاره به حمایت ویژه مقام معظم رهبری نسبت به جایگاه علم و پژوهش افزود: امروزه می بینیم که برخی از فرمایشات رهبری در رابطه با علم و فناوری در کشور آشکار شده است و انشاء الله در آینده ای نزدیک شاهد شکوفایی در حوزه علم خواهیم بود.

وی با اشاره فرمایش امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری در رابطه با اینکه دانشگاه ها همیشه مبدا تحولات بوده است، افزود: دانشگاه ها همان طور که توانسته در زمینه های علم و فناوری به پیشرفت های چشم گیری دست پیدا کنند می توانند در عرصه های دینی و اجتماعی و بخصوص فرهنگی نیاز های جامعه را برطرف کنند.

خواجه سروی گفت: اصولا دانشگاه ها باید سعی کنند تا می توانند از فرهنگ بیگانه و جنگ نرم دوری کنند و نباید ساختار محاسباتی دانشگاه ها را تحت تاثیر فرهنگ های بیگانه غربی قرار گیرد.

طراحی برنامه آموزش عالی

وی در ارتباط با برنامه های وزارت علوم و تحقیقات در زمینه دانشگاه ها ابراز داشت: یکی از کارهایی که امسال در دانشگاه ها پیگیری خواهیم کرد طراحی برنامه راهبردی آموزش عالی توسط وزارت علوم و تحقیقات و فناوری است .

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری گفت: بر اساس این طرح دانشگاه ها موظف اند تا برنامه هایی هدفمند را در حوزه فرهنگ به صورت برنامه هایی 5 ساله ارائه کنند و بر اساس مخاطبانی که در زمینه های مختلف فرهنگی به وجود می آید برنامه هایشان را با راه اندازی نهضتی داوطلبانه از دانشجویان و اساتید به پیش ببرند.

ایجاد کرسی های آزاد اندیشی

وی با اشاره به یکی از برنامه هایی که در حوزه فرهنگی در دانشگاه ها پیگیری می شود بحث کرسی های آزاد اندیشی اذعان داشت: این کرسی ها توسط مقام معظم رهبری در سال 88 در دستور کار دانشگاه ها قرار گرفت که از نظر عددی در مرحله راه اندازی و تداوم کیفیت آن هستیم .

غلامرضا خواجه سروی با اشاره به نزدیک بودن انتخابات در سالی آتی در پیش داریم عنوان کرد: بلاید دانشجویان در را زمینه های مختلف چه سیاسی و دیگر مسائل آزاد بگذاریم و باید در این گفتگو ها اجازه دهیم تا آنان هر ایده و یا حرفی که دارند را در فضای دانشگاه ها مطرح کنند.



وی متذکر شد: باید کرسی های آزاد اندیشی تقویت شود چون تازه تاسیس است و هنوز به مرحله رشو و شکوفایی نرسیده است و هدف از برگزاری این کرسی ها تامین خواسته های دانشجویان است.



راه اندازی دو هزار کرسی آزاد اندیشی



خواجه سروی گفت: امروزه بیش از دو هزار کرسی آزاد اندیشی در مجموعه های مختلف با عناوین و موضوعات مختلف سیاسی،علمی، فرهنگی و اقتصادی در مرحله راه اندازی است.



وی اذعان داشت : ما در این کرسی ها هیچ خط قرمزی برای دانشجویان قائل نشده ایم و با رعایت آداب و رسومی که درکشور وجود دارد این کرسی ها تقویت شود و همچنین دانشجویان با گرایش های مختلف سیاسی می توانند به گفتگو در زمینه های مختلف بپردازند.

وی با بیان اینکه ما باید به علم مطلوب در دانشگاه ها دست پیدا کنیم افزود: ما باید با در اختیار گرفتن علم برتر به سلطه طلبی نظام سلطه خاتمه دهیم و با کشورهایی که امروزه ما در بحران اقتصاد مقاومتی قرار داده اند مقابله کنیم .



معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری اظهار داشت: در حال حاضر ما به دنبال زمینه سازی در مجموعه آموزش عالی در رابطه با نشاط سیاسی ،نقش آفرینی ،انتخاب آگاهانه و افزایش مشارکت برای انتخابات باشیم.