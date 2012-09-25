تشکیل 6500 انجمن علمی و دو هزار کرسی آزاد اندیشی در دانشگاهها

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا خواجه سروی بعد از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران استان گلستان گفت: خوشبختانه در این چند دهه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تحولات بسیار خوبی در امر آموزش و به ویژه در امر علم و فناوری صورت گرفته است.
وی با اشاره به حمایت ویژه مقام معظم رهبری نسبت به جایگاه علم و پژوهش افزود: امروزه می بینیم که برخی از فرمایشات رهبری در رابطه با علم و فناوری در کشور آشکار شده است و انشاء الله در آینده ای نزدیک شاهد شکوفایی در حوزه علم خواهیم بود.
وی با اشاره فرمایش امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری در رابطه با اینکه دانشگاه ها همیشه مبدا تحولات بوده است، افزود: دانشگاه ها همان طور که توانسته در زمینه های علم و فناوری به پیشرفت های چشم گیری دست پیدا کنند می توانند در عرصه های دینی و اجتماعی و بخصوص فرهنگی نیاز های جامعه را برطرف کنند.
خواجه سروی گفت: اصولا دانشگاه ها باید سعی کنند تا می توانند از فرهنگ بیگانه و جنگ نرم دوری کنند و نباید ساختار محاسباتی دانشگاه ها را تحت تاثیر فرهنگ های بیگانه غربی قرار گیرد.
طراحی برنامه آموزش عالی
وی در ارتباط با برنامه های وزارت علوم و تحقیقات در زمینه دانشگاه ها ابراز داشت: یکی از کارهایی که امسال در دانشگاه ها پیگیری خواهیم کرد طراحی برنامه راهبردی آموزش عالی توسط وزارت علوم و تحقیقات و فناوری است .
معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری گفت: بر اساس این طرح دانشگاه ها موظف اند تا برنامه هایی هدفمند را در حوزه فرهنگ به صورت برنامه هایی 5 ساله ارائه کنند و بر اساس مخاطبانی که در زمینه های مختلف فرهنگی به وجود می آید برنامه هایشان را با راه اندازی نهضتی داوطلبانه از دانشجویان و اساتید به پیش ببرند.
ایجاد کرسی های آزاد اندیشی
وی متذکر شد: باید کرسی های آزاد اندیشی تقویت شود چون تازه تاسیس است و هنوز به مرحله رشو و شکوفایی نرسیده است و هدف از برگزاری این کرسی ها تامین خواسته های دانشجویان است.
راه اندازی دو هزار کرسی آزاد اندیشی
خواجه سروی گفت: امروزه بیش از دو هزار کرسی آزاد اندیشی در مجموعه های مختلف با عناوین و موضوعات مختلف سیاسی،علمی، فرهنگی و اقتصادی در مرحله راه اندازی است.
وی اذعان داشت : ما در این کرسی ها هیچ خط قرمزی برای دانشجویان قائل نشده ایم و با رعایت آداب و رسومی که درکشور وجود دارد این کرسی ها تقویت شود و همچنین دانشجویان با گرایش های مختلف سیاسی می توانند به گفتگو در زمینه های مختلف بپردازند.
معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری اظهار داشت: در حال حاضر ما به دنبال زمینه سازی در مجموعه آموزش عالی در رابطه با نشاط سیاسی ،نقش آفرینی ،انتخاب آگاهانه و افزایش مشارکت برای انتخابات باشیم.
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