استعفای فرماندار زابل مورد موافقت قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام حاتم نارویی به حسین کیخا آمده است: با سپاس به درگاه ایزد متعال که به ما توفیق خدمت آحاد مردم را در نظام مقدس جمهوری اسلامی عطا کرده، بدین وسیله از مساعی و تلاش های جنابعالی در راستای خدمت رسانی به مردم فهیم و اعتلای آرمان های بلند نظام مقدس جمهوری اسلامی صمیمانه تقدیر و تشکر می شود و از خداوند منان سلامتی توام با موفقیت را در تمام عرصه های زندگی مسئلت دارم.

فرماندار زابل صبح امروز نامه استعفای خود را به استاندار سیستان و بلوچستان ارائه کرده بود.

حسین کیخا در این استعفا ضمن تقدیر از نگاه پدرانه استاندار اعلام کرده است که به دلیل پاره ای از مشکلات شخصی ناچار به استعفا است.