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۴ مهر ۱۳۹۱، ۱۶:۳۱

استعفای فرماندار زابل مورد موافقت قرار گرفت

استعفای فرماندار زابل مورد موافقت قرار گرفت

زاهدان - خبرگزاری مهر: استاندار سیستان و بلوچستان در پیامی با استعفای فرماندار زابل موافقت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام حاتم نارویی به حسین کیخا آمده است: با سپاس به درگاه ایزد متعال که به ما توفیق خدمت آحاد مردم را در نظام مقدس جمهوری اسلامی عطا کرده، بدین وسیله از مساعی و تلاش های جنابعالی در راستای خدمت رسانی به مردم فهیم و اعتلای آرمان های بلند نظام مقدس جمهوری اسلامی صمیمانه تقدیر و تشکر می شود و از خداوند منان سلامتی توام با موفقیت را در تمام عرصه های زندگی مسئلت دارم.

فرماندار زابل صبح امروز نامه استعفای خود را به استاندار سیستان و بلوچستان ارائه کرده بود.

حسین کیخا در این استعفا ضمن تقدیر از نگاه پدرانه استاندار اعلام کرده است که به دلیل پاره ای از مشکلات شخصی ناچار به استعفا است.

کد مطلب 1705066

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