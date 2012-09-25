معلمان رتبه بندی می شوند/ پایان استخدام های فله ای در آموزش و پرورش

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم سحرخیز ظهر سه شنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل آموزش و پرورش استان لرستان با اشاره به تصویب برنامه درسی ملی اظهار داشت: همچنین یکی از برنامه های وزارت آموزش و پرورش تغییر همه کتب درسی در مقاطع مختلف طی شش سال است.

وی همچنین از استقرار نظام سنجش صلاحیت معلمین در کشور خبر داد و گفت: مهم ترین موضوع در دستور کار وزارت آموزش و پرورش، شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس رتبه بندی معلمان است.

معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش با تاکید بر بازنگری نظام ارتقا و گزینش معلمان یادآور شد: در این راستا همه معلمان باید مدارج علمی لازم را پشت سر بگذارند.

سحرخیز ادامه داد: به طور حتم استقرار نظام سنجش صلاحیت معلمین موجب ارتقا جایگاه و شان و منزلت آنها خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه معلمان باید دارای سه صلاحیت حرفه ای، تخصصی و اعتقادی باشند، بیان داشت: به طور حتم کلاس درس جای نگرشهای سیاسی معلمان، تسویه حساب با دانش آموزان و ... نیست.

معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش با تاکید بر اینکه دیگر زمان پرداختن به روشهای سنتی در آموزش و پرروش گذشته است، ادامه داد: باید با روشهایی مانند سخنرانی معلم در سر کلاس درس و عدم مشارکت دانش آموزان در مباحث مطرح شده در کلاس درس وداع کرد.

سحرخیز تصریح کرد: از این به بعد باید در نظام آموزشی از روشهای فعال تدریس و ابزارهای نوین استفاده کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از پایان استخدام های "فله ای" در آموزش و پرورش خبر داد و گفت: در این راستا راه اندازی دانشگاه فرهنگیان یکی از موضوعات مهم در دستور کار وزارت آموزش و پرروش است.

معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش همچنین از پذیرش فرهنگیان در دانشگاه شهید رجایی خبر داد و گفت: با پیگیری های صورت گرفته قرار بر این است که این دانشگاه به معلمان اختصاص پیدا کند.

سحرخیز تصریح کرد: هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان بهمن ماه سالجاری مشخص خواهد شد.

وی همچنین با تاکید بر استاندارسازی مدارس کشور بیان داشت: یکی از برنامه های در دستور کار در قالب نظام جدید آموزشی تبدیل فضای انفعالی در مدارس به فضایی رقابتی خواهد بود.

معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش با انتقاد از وضعیت قبولی دانش آموزان شهرستانی در کنکور بیان داشت: متاسفانه از 200 نفر قبولی کنکور در سالجاری 101 نفر مربوط به استان تهران بوده است.

سحرخیز با تاکید بر اینکه این موضوع یک هشدار محسوب می شود، بیان داشت: برای اجرای عدالت آموزشی و گسترش تعداد دانش آموزان شهرستانی در کنکور نیز برنامه های تحولی در دستور کار قرار گرفته است.