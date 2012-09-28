فراخوان مرکز تحقیقات مخابرات برای تجاری سازی ایده شرکتهای دانش بنیان

به گزارش خبرنگار مهر، تجاری سازی فناوری، یکی از اولویت های تدوین شده موسسه تحقیقات فناوری اطلاعات و ارتباطات در حوزه ICT است براین اساس این مرکز تحقیقاتی از دانشگاهها و شرکتهای دانش بنیان خواسته است تا فناوریهای محقق شده خود را دراین حوزه برای تجاری سازی فناوری ها متناسب با نیازهای موجود ارائه دهند.

مرتضی براری رئیس موسسه تحقیقات ارتباطات و فناوری اطلاعات در این باره تاکید کرد: در تلاش هستیم تا با همکاری شرکتها و سازمانهای زیرمجموعه وزارت ارتباطات، زمینه استفاده حداکثری از ظرفیتهای بومی برای برطرف کردن نیازهای کشور فراهم شود.

وی افزود: از سوی دیگر و براساس برنامه ریزی های صورت گرفته، تعامل مناسبی با بخش دولتی و خصوصی برقرار شده تا نیاز بازار در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات احصاء شود؛ از سوی دیگر، از دانشگاهها و شرکت های دانش بنیان خواسته ایم تا فناوری های نوین محقق شده در این حوزه را به ما ارایه کنند تا اقدام های لازم اجرایی شود.

رئیس موسسه تحقیقات ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: پس از جمع آوری فناوری های محقق شده، با توجه به اشراف وزارت ارتباطات به نیازهای موجود، اقدام لازم برای تجاری سازی فناوریها متناسب با نیازهای موجود صورت می گیرد.

وی ادامه داد: با توجه به برنامه ریزی ها و سیاست های تعریف شده در این بخش، وزارت ارتباطات از پروژه هایی که بتواند در حوزه ارائه سرویس وارد شوند حمایت خواهد کرد.

براری متخصصان و صاحبان ایده را از سرمایه های اصلی جامعه دانست و گفت: موسسه تحقیقات ارتباطات و فناوری اطلاعات تمام تلاش خود را درجهت برقراری ارتباط میان صاحبان ایده با متقاضیان سرویس اجرایی خواهد کرد.

وی تأکید کرد: یکی از دغدغه های مرکز تحقیقات مخابرات ایران، توسعه ICT و سرویس های الکترونیکی و ارتباطاتی در این حوزه متناسب با توسعه زیرساختهای مختلف است که امید می رود با اقدامات در دست اجرا بتوان شکاف موجود در این بخش را برطرف و همزمان با توسعه زیرساختها، توسعه سرویسها به کمک دانشگاهها، پارکهای علم و فناوری و شرکتهای دانش بنیان محقق شود.