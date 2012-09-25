لشکر 77 در عملیات ثامن الائمه قوی تر از دشمن تا بن دندان مسلح بود

به گزارش خبر نگار مهر، علی صدیق زاده ظهر سه شنبه در همایش تجلیل از پیشکسوتان هشت سال دفاع مقدس اظهار داشت: شکست حصر آبادان یک فتوای شرعی بود و برای تمام ملت مسلمان ایران یک وظیفه شرعی محسوب می شد.

امیرسرتیپ دوم ستاد صدیق زاده تاکید کرد: اولین اشتباه صدام تجاوز به یک کشور انقلابی بود، دومین اشتباهش این بود که آبادان را تصرف کرد.

وی بیان کرد: ارتش در سالهای اول جنگ در شرایط نامناسبی بود و در ارتش سرباز پیاده کم بود و50 درصد کمبود نیروی انسانی داشتیم.

وی یادآور شد: امام با فرمان تشکیل ارتش بیست میلیونی موجب ورود جوانان به ارتش شدند و ارتش در آن زمان به دست نیروهای جوان و کم سابقه اداره می شد.

امیر صدیق زاده بیان کرد: لشکر 77 خراسان برای شرکت در جنگ چهار گزینه داشت، ما در خراسان از تواناییهای الهی امام رضا(ع) بر خوردار بوده و آمادگی رزم داشتیم.

وی افزود: به دلیل انتقال بی قاعده نیروها در آن زمان به مشهد پنج تا شش هزار نیروی اضافه در لشگر خراسان داشتیم و حتی برای نگهداریشان جا نداشتیم.

رئیس رکن سوم لشکر 77 ثامن الائمه تصریح کرد: از گزینه های مثبت دیگر وجود فرماندهی توانا در لشگر بود به نام سید شهاب الدین جوادی که در شهامت و جرات کم نظیر بود.

وی تاکید کرد: قبل از ورود لشکر 77، لشکر 92 در منطقه حضور داشت که یک پنجم استعداد دشمن را داشت و با جان فشانی توانسته بود دشمن را متوقف کند.

امیر صدیق زاده بیان کرد: پدافند ارتش در یک سال اول جنگ در منطقه مستقر بود و کاری سخت تر از آفند را در جنگ انجام می داد.

وی یادآور شد: طرح عملیات ثامن الائمه کاملترین طرحی بود که از نظر دانش آکادمیک در جنگ پیاده شد و برآوردهای بسیار دقیقی برای انجام آن انجام شد.