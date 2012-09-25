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۴ مهر ۱۳۹۱، ۱۷:۰۱

پالیزگیر به مهر خبر داد:

حمایتهای اجتماعی از دو هزار معتاد در ساوجبلاغ

حمایتهای اجتماعی از دو هزار معتاد در ساوجبلاغ

ساوجبلاغ - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی انتظامی فرماندار ساوجبلاغ با بیان اینکه برنامه های پیشگیری از اعتیاد در چهار جامعه هدف این شهرستان در حال اجرا است، از حمایت اجتماعی دو هزار و 200 معتاد بهبود یافته خبر داد.

ابوالقاسم پالیزگیر در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این مطلب افزود: محیط های آموزشی، کارگری، تفریحی و خانواده ها در برنامه های آموزشی پیشگیری از اعتیاد گنجانده شده است.

وی گفت: آموزش های فنی و حرفه ای، ایجاد اشتغال و خدمات مشاوره پزشکی و درمانی از جمله این حمایتها است.

وی با بیان اینکه حمایت اجتماعی معتادان بهبود یافته، تا حد زیادی از لغزش و سوق دوباره آنها به اعتیاد جلوگیری می کند، گفت: متاسفانه اعتیاد به معضلی خانمان سوز در جامعه تبدیل شده و طرد به دام افتاد گان این آسیب اجتماعی به تخریب بیشتر این افراد می انجامد.

پالیزگیر یادآور شد: در سال گذشته 40 هزار نفر در ساوجبلاغ از مطالب آموزشی این دوره ها که از سوی شبکه بهداشت و درمان و بهزیستی برگزار می شود، بهره مند شدند.

وی همچنین در خصوص نظارت بر فعالیت مراکز ترک اعتیاد این شهرستان گفت: تا کنون چهار مرکز ترک اعتیاد در ساوجبلاغ تعطیل شده اند.

به گفته پالیزگیر 25 مرکز مجاز ترک اعتیاد در ساوجبلاغ به مراجعان خدمات ارائه می دهند.

کد مطلب 1705074

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