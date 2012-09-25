حمایتهای اجتماعی از دو هزار معتاد در ساوجبلاغ

ابوالقاسم پالیزگیر در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این مطلب افزود: محیط های آموزشی، کارگری، تفریحی و خانواده ها در برنامه های آموزشی پیشگیری از اعتیاد گنجانده شده است.



وی گفت: آموزش های فنی و حرفه ای، ایجاد اشتغال و خدمات مشاوره پزشکی و درمانی از جمله این حمایتها است.



وی با بیان اینکه حمایت اجتماعی معتادان بهبود یافته، تا حد زیادی از لغزش و سوق دوباره آنها به اعتیاد جلوگیری می کند، گفت: متاسفانه اعتیاد به معضلی خانمان سوز در جامعه تبدیل شده و طرد به دام افتاد گان این آسیب اجتماعی به تخریب بیشتر این افراد می انجامد.



پالیزگیر یادآور شد: در سال گذشته 40 هزار نفر در ساوجبلاغ از مطالب آموزشی این دوره ها که از سوی شبکه بهداشت و درمان و بهزیستی برگزار می شود، بهره مند شدند.

وی همچنین در خصوص نظارت بر فعالیت مراکز ترک اعتیاد این شهرستان گفت: تا کنون چهار مرکز ترک اعتیاد در ساوجبلاغ تعطیل شده اند.

به گفته پالیزگیر 25 مرکز مجاز ترک اعتیاد در ساوجبلاغ به مراجعان خدمات ارائه می دهند.