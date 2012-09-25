به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین پارسائیان اظهار داشت: براساس دستور دبیرکل نهاد کتابخانههای عمومی مبنی بر برگزاری دورههای ضمن خدمت، تصمیم گرفته شد آزمون تخصصی کتابداران به منظور دریافت اطلاعات کلی از دانستههای همکاران کتابدار برگزار شود.
وی با اشاره به اعلام محرمانه نتایج آزمون در آیندهای نزدیک گفت: کارنامه علمی هر فرد صادر شده و در به صورت اختصاصی در اختیار وی قرار میگیرد.
مدیرکل کتابخانههای عمومی استان یزد ادامه داد: کتابداران استان یزد پس از اعلام نتایج آزمون، سطحبندی شده و در کلاسهای آموزشی ضمن خدمت شرکت خواهند کرد.
وی تأکید کرد: هدف از برگزاری این آزمون تعدیل و جابجایی نیرو در کتابخانهها نیست و در ستاد اداره کل کتابخانههای استان، خواستار ثبات نیروها به منظور ثبات خدماترسانی در کتابخانهها هستیم.
پارسائیان هدف از برپایی نشستهای فصلی کتابداران استان یزد را بحث و تبادل نظر در خصوص مسائل کتابخانهها برشمرد و گفت: کارشناسان مختلف ستادی در این نشستها مسائل و ضروریات کتابخانههای عمومی را مطرح میکنند و راهکارهای مختلف رفع مشکلات و برنامههای عملیاتی کتابخانه را ارائه میدهند.
وی گفت: در این گردهماییها، همکاران کتابدار نیز نظرات و انتقادات خود را مطرح میکنند و تصمیمهای خوبی برای اداره مطلوب کتابخانهها ارائه میشود.
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