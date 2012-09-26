  1. بین الملل
۵ مهر ۱۳۹۱، ۸:۱۴

خبر فوری/

2 انفجار مهیب شهر دمشق را لرزاند

2 انفجار مهیب شهر دمشق را لرزاند

شبکه های تلویزیونی عرب زبان از وقوع 2 انفجار مهیب در مقابل مقر فرماندهی ارتش در دمشق خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، تلویزیون سوریه لحظاتی پیش در خبری فوری گزارش داد که دمشق هدف 2 انفجار مهیب قرار گرفت. این انفجارها در مقابل مقر فرماندهی ارتش در میدان امویین دمشق صورت گرفت.

اطلاعی از جزئیات این انفجار و تلفات آن در دست نیست.

کد مطلب 1705079

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