مهمترین پیام دفاع مقدس تقویت روحیه ولایت مداری است

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت هفته دفاع مقدس ظهر سه شنبه سرهنگ حسین آقا مرادی در جمع خبرنگاران

رسانه های گروهی استان که در محل سپاه صاحب الامر(عج) استان برگزار شد اظهارداشت: رسانه ها در انتقال پیام این هفته مقدس نقش تاثیرگذاری دارند و باید به این رسالت بخوبی عمل کنند.

وی افزود: هفته دفاع مقدس به منزله یک دانشگاه تربیتی برای جوانان و نسل جوان است و با قاطعیت باید گفت در جنگ نه تنها ما جوانان خود را از دست ندادیم بلکه جوانانی را بدست آوردیم که در دانشگاهی مقدس بخوبی تربیت شده و آینده کشور را اداره خواهند کرد.

سرهنگ آقامرادی تصریح کرد: جنگ تحمیلی زمانی در کشور ما رخ داد که انقلاب از نظر ثبات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در معرض آسیب بود لذا دشمنان با حمله تمام عیار و اتکا به قدرتهای جهانی به زعم خود تلاش کردند تا نظام را براندازند اما با اتحاد مردم و رهبری امام جواب محکمی گرفتند و سر جای خود نشستند.

این فرمانده نظامی یادآورشد:‌ جنگ تحمیلی برای کشورمان آثار و برکات زیادی داشت و توانستیم با تثبیت انقلاب، ترمیم بنیان های سیاسی اجتماعی خود پیام خود را نیز به ملل جهان برسانیم و آزادی خواهان جهان را آگاه کنیم.

آقا مرادی بیان کرد: هر چند با مشکلات زیادی روبرو شدیم اما توانستیم با تلاش جوانان کشور به دستاوردهای بزرگی برسیم و مشکلات را یکی پس از دیگری پشت سر بگذاریم و عزت و عظمت کشور را نیز حفظ کنیم.

پیشرفت امروز نتیجه دفاع مقدس است

فرمانده سپاه ناحیه حضرت ابوالفضل (ع) شهرستان آوج گفت: پیشرفتهای امروز ما در صحنه های مختلف و دستیابی به تکنولوژی روز مرهون دفاع مقدس است و با رسیدن به خودباوری و اعتماد به نفس روحیه استقلال در جوانان تقویت شد و با استقامت و پایداری توانستیم هیمنه پوشالی دشمنان را بشکنیم.

وی اظهارداشت: پیام دفاع مقدس ولایت مداری، حفظ ارزشها و صیانت از استقلال اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور است و تقویت روحیه ایثار و فداکاری، ‌ترویج فرهنگ تجلیل از ایثارگران و خانواده شهدا مهمترین دستاورد دفاع مقدس است.

سرهنگ آقامرادی بیان کرد: باید دوران دفاع مقدس را بازخوانی کنیم و ویژگی های آن را در مدارس و دانشگاهها تدریس کنیم تا آینده سازان کشور با سختیها، ارزشها و دستاوردهای این دوران بخوبی آشنا شوند و الگو بگیرند.

50 برنامه در هفته دفاع مقدس در شهرستان آوج

این مسئول یادآورشد:‌در هفته دفاع مقدس 50 برنامه متنوع فرهنگی، سیاسی، ورزشی و اجتماعی در شهرستان آوج پیش بینی شده که دیدار با امام جمعه آوج و آبگرم، رزمایش گردان های عاشورا و الزهرا، برگزاری یادواره شهداء، تجلیل از صبر و شکیبایی خانواده شهدا در روستای چوبینه و اردلان از آن چمله است.

فرمانده سپاه ناحیه حضرت ابوالفضل (ع) شهرستان آوج گفت: برگزاری مسابقات ورزشی در پایگاهای بسیج برای تقویت

روحیه شادابی و نشاط جوانان، نشست بصیرت در حوزه های مقاومت برای بازخوانی ابعاد دوران دفاع مقدس و تطبیق آن با شرایط فعلی، برپایی نمایشگاه حجاب و عفاف، تجلیل از ایثارگران و جانبازان دفاع مقدس، مسابقات قرآنی، تجلیل از مقام سرباز و معرفی سربازان نمونه، افتتاح چند ساختمان حوزه مقاومت و مراسم غبار روبی مزار شهدا از مهمترین برنامه های هفته دفاع مقدس در شهرستان آوج است.