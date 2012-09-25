همزمان با برگزاری جشنواره تئاتر کودک هیچ همایشی در همدان برگزار نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر فامیل کریمی ظهر سه شنبه در ستاد اجرایی نوزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان با بیان اینکه جشنواره تئاتر کودک و نوجوان یک حوزه تربیتی است، افزود: مراکز و اداراتی که با حوزه تربیتی سرو کار دارند باید بیشتر به جشنواره تئاتر کودک و نوجوان بها دهند.

وی گفت: کانون پروش فکری، آموزش و پرورش و بهزیستی باید در این حوزه به صورت جدی وارد شوند.

فامیل کریمی با بیان اینکه جشنواره امسال در حوزه اعتبارات مشکل خاصی ندارد، تأکید کرد: توجه به صرفه جویی در هزینه ها در جشنواره تئاتر کودک و نوجوان امسال مورد توجه قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه این جشنواره باید به عالی ترین صورت ممکن برگزار شود، گفت: تمام دستگاه های اجرایی باید با جشنواره همکاری کنند زیرا برگزاری خوب و مناسب جشنواره رهاورد خوبی برای سال های بعد خواهد داشت.

وی بر استفاده از همه ظرفیت ها و ابزارهای دستگاه های دولتی و خصوصی در جشنواره تئاتر کودک و نوجوان امسال تاکید و عنوان کرد: وجاهت جشنواره، سطح تراز، کمیت و کیفیت حوزه بین المللی باید برای مردم شهر و مجموعه هایی که به این موضوع حساس هستند، مشخص شود.

وی با اشاره به اینکه جشنواره تئاتر کودک دارای مخاطبانی است که باید در برنامه ریزی ها لحاظ شود، افزود: مخاطبان جشنواره تئاتر در سه بخش بین المللی، ملی و استانی قرار دارند که باید برای براورده کردن انتظارات آنها برنامه ریزی مناسبی صورت گیرد.

وی تأکید کرد: مصوباتی که در جلسات هماهنگی جشنواره تئاتر کودک و نوجوان ابلاغ می شود، باید اجرایی شود تا بتوان جشنواره ای خوب برگزار کرد.

فامیل کریمی فرمانداری همدان را موظف به برقراری کمیته امنیت در ایام جشنواره کرد و افزود: در ایام جشنواره تئاتر کودک و نوجوان مسئولیت کمیته امنیت و انتظامی با فرمانداری همدان است.

معاون سیاسی - امنیتی استاندار همدان عنوان کرد: اگر کسی در خصوص برگزاری جشنواره نظراتی دارد، از همین امروز آنها را بیان کند تا پس از اتمام جشنواره باب نقدی باز نشود.

فامیل کریمی انتظار از شهرداری همدان در مشارکت در جشنواره تئاتر کودک و نوجوان را بالا دانست و گفت: جشنواره تئاتر کودک و نوجوان فرهنسگرایی فعال و زنده است که شهرداری باید از این ظرفیت بهره برداری کند و مشارکت لازم را داشته باشد.

نوزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان از 16 تا 22 مهر در همدان برگزار می شود.