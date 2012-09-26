به گزارش خبرنگارمهر، در این هفته هر سال مراسمهای مختلفی از سوی نهادهای مرتبط و غیرمرتبط با رویکردهای متفاوت برگزار میشد، اما اتفاق عجیبی که امسال برای اولین بار در استان خراسان و مشهد رخ داد، در نوع خود قابل توجه است.
ماجرا از این قرار است که در سالهای گذشته از سوی نهادهای متعدد، مختلف و بلاتکلیف مثلاً فرهنگی این استان برنامههای فراوانی که گاهی بدون هدف و سیاستگذاری و تنها برای پر کردن گزارش کار، برگزار میشد، اما امسال دریغ از یک اتفاق خوب.
شعر و داستان دفاع مقدس و جنگ در خراسان همیشه در کنار جریان کلی شعر کشور از جایگاه مشخص و رفیعی برخوردار بوده است و شاعران بسیاری در سالهای پیش مورد توجه قرار گرفتهاند.
هنوز کنگرههای شعر جنگ و دفاع مقدس حضور دهها نفری شاعران خراسانی را برای شعرخوانی در استانهای مختلف به یاد دارد. یا هنوز چند سالی بیشتر از شعر اعتراض آمیز محمدحسین جعفریان که در جلسه دیدار شاعران با رهبری با موضوع جانبازان خواند و مورد استقبال رهبر معظم انقلاب قرار گرفت، نگذشته است.
همه و همه این موارد موید این نکته است که استان خراسان و مشهد در زمینه شعر و ادبیات دفاع مقدس چه از نظر حضور و فعالیت پیشکسوتان، چه از نظر تلاش و فعالیت جوانان، چه از نظر دیده شدن در جشنوارههای کشوری مرتبط با این موضوع غنی و با بینه است اما چه اتفاقی میافتد که هیچکدام از نهادهای فرهنگی استانی و شهری، همانند حوزه هنری، بنیاد حفظ و نشر آثار دفاع مقدس، اداره فرهنگ و ارشاد خراسان رضوی، معاونت فرهنگی و هنری شهرداری و آفرینشهای هنری آستان قدس، بنیاد شهید و... امسال به سراغ مقوله ادبیات و شعر دفاع مقدس نرفتهاند.
واقعا از نهادهای فرهنگی که به صورت مستقیم با این مقوله مقدس در ارتباطند، هر چند که در طول سال هم از برگزاری یک نشست آسیبشناسانه، نقد و بررسی کتاب و یا حتی یک جشنواره منظم عاجزند، انتظار میرفت که این هفته را لااقل با برگزاری یک مراسم هرچند مختصر گرامی میداشتند، تا اندک کسانی که هنوز دلسوز ادبیات و شعر دفاع مقدس هستند، امیدی برایشان باقی میماند.
شاید هم دوستان فرهنگی آنقدر درگیر کارهای متفرقه و سیکلهای معیوب اداری شدهاند که فراموش کردهاند ادبیات و شعر دفاع مقدس روزی در این استان و شهر برای خودش هیمنه و شکوهی داشته است که به دلیل همین اتفاقات مشت نمونه خروار، امروز به اینجا رسیده است.
اما باز هم به همت و غیرت اصحاب رسانه و جراید باید آفرین گفت که چه از سر تکلیف و چه از سر وظیفه این هفته را فراموش نکردهاند.
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یادداشت: سلمان نظافت یزدی
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