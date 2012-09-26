تکرار سناریوی پیامکهای جعلی به دانشجویان/ تکذیب پیامک تسهیلات رفاهی

به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی اعلام کرد: "با توجه به اینکه اخیراً پیام هایی مبنی بر اعطاء تسهیلات قرض الحسنه تحصیلی و مسکن دانشجویی، از طریق ایمیل و پیام کوتاه به برخی دانشجویان ارسال شده، بدین وسیله به اطلاع می رساند ارسال اینگونه پیامها و موارد مشابه هیچ ارتباطی به دانشگاه آزاد اسلامی نداشته و انجام امور مربوط به اعطای تسهیلات وام دانشجویی و موارد مربوطه فقط توسط واحدها و مراکز دانشگاهی سراسر کشور انجام می پذیرد."

معاونت دانشجویی دانشگاه آزاد به دانشجویان اعلام کرد که در صورت نیاز به استفاده از تسهیلات مالی به واحد دانشگاهی محل تحصیل خود مراجعه کنند.

