  1. بین الملل
۴ مهر ۱۳۹۱، ۱۶:۴۷

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آغاز اجلاس سالیانه مجمع عمومی سازمان ملل با سخنان دبیرکل

آغاز اجلاس سالیانه مجمع عمومی سازمان ملل با سخنان دبیرکل

شصت و هفتمین اجلاس سالیانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد لحظاتی پیش با سخنان دبیرکل این سازمان آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای نیوز عربی، بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد در سخنان افتتاحیه اجلاس سالیانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تشریح دستورکار این اجلاس پرداخت.

وی با بیان اینکه رهبران جهان باید به خواسته های ملتهایشان پاسخ دهند، اعلام کرد منع گسترش تسلیحات در صدر پرونده های این دوره مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرار دارد.

بان کی مون گفت مبارزه با فقر همچنان در راس اولویتهای سازمان ملل متحد قرار دارد.

دبیرکل سازمان ملل متحد همچنین اعلام کرد بحران اقتصادی، عدم تحقق توسعه را توجیه نمی کند.

کد مطلب 1705089

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