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۴ مهر ۱۳۹۱، ۱۶:۴۷

ملاقات سفیر جمهوری اسلامی ایران با رئیس مجلس لبنان

ملاقات سفیر جمهوری اسلامی ایران با رئیس مجلس لبنان

غضنفر رکن آبادی سفیر جمهوری اسلامی ایران در لبنان با نبیه بری رئیس مجلس لبنان ملاقات و در خصوص تحولات منطقه و همکاری های دو جانبه گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نبیه بری رئیس مجلس لبنان در این ملاقات با اشاره به فیلم موهن به ساحت مقدس پیامبر گرامی اسلام اظهار داشت: این فیلم فقط به ساحت مقدس پیامبر اکر م و اسلام اهانت نکرد بلکه اهانتی بود به تمامی پیامبران الهی و به تمامی ادیان سماوی، چرا که پیامبر اکرم خاتم الانبیاء بود. لذا جامعه بشری اعم از سنی، شیعه، مسلمان و مسیحی در برابر آن واکنش نشان دادند و از همین رو اهداف شوم دشمنان در ایجاد تفرقه و فتنه محقق نشد بلکه نوعی وحدت میان مسلمانان با یکدیگر و با مسیحیان به وجود آمد.

رئیس مجلس لبنان تعامل آمریکا و غرب با این مسئله را نابخردانه دانست و اظهار داشت: آنان هرکسی را که از صحت هولوکاست سوال کند مورد پیگرد قرار می دهند اما در برابر چنین فیلمی که به اسلام و مسلمانان اهانت کرد، واکنشی از خود نشان نمی دهند.

سفیر جمهوری اسلامی ایران در لبنان نیز در این ملاقات ضمن محکوم نمودن این اهانت بزرگ به ساحت مقدس پیامبر اکرم (ص) اظهار داشت: در برابر چنین توطئه بزرگی، باید با هوشیاری کامل و با تمام توان ایستاد تا دشمنان، جرات تکرار چنین اقدامات جسورانه ای را به خود ندهد.
 

کد مطلب 1705090

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