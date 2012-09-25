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۴ مهر ۱۳۹۱، ۱۶:۵۵

کاویانی با مهر عنوان کرد:

آمادگی 251 پایگاه برای برگزاری جشن عاطفه ها در نهاوند

آمادگی 251 پایگاه برای برگزاری جشن عاطفه ها در نهاوند

نهاوند - خبرگزاری مهر: رئیس کمیته امداد شهرستان نهاوند گفت: 251 پایگاه برای برگزاری جشن عاطفه ها در نهاوند آماده شده است.

علی کاویانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امسال برای اولین بار از فضای پایگاه های مقاومت در مساجد، حسینیه ها و مدارس شهر و روستا برای برگزاری جشن نیکوکاری استفاده می شود.

وی گفت: با توجه به استفاده از مکانهای جدید در نظر گرفته شده امسال در شهر نهاوند، 251 پایگاه برای جمع آوری کمک های مردمی فعال است.

وی گفت: از این تعداد 220 پایگاه در مدارس، 22 پایگاه در پایگاه های مقاومت بسیج مستقر در مساجد و حسینیه مستقر و در مکانهای عمومی نیز 9 پایگاه جمع آوری کمک های مردمی دایر خواهد شد.

کاویانی با اشاره به برگزاری جشن عاطفه ها از روز پنجم مهر و همزمان در دهه کرامت، اعلام کرد: این برنامه به مدت سه روز تا میلاد با سعادت امام رضا (ع) ادامه خواهد داشت و دانش آموزان می توانند کمکهای نقدی و غیر نقدی خود را به مدیران آموزشگاهای خود تحویل دهند.

رئیس کمیته امداد نهاوند گفت: در روز ششم و هفتم مهر نیز جشن عاطفه ها در میادین و خیابانهای سطح شهر و میعادگاههای نمازجمعه برگزارمی شود و مردم با حضور در چادرهای مستقر در سطح شهر و مصلی نمازجمعه خود را در برگزاری جشن سهیم می کنند.

کد مطلب 1705092

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