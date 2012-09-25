پیشرفت 60 درصدی مرمت مسجد تاریخی جانبهان بستان آباد

به گزارش خبرگزاری مهر ، تراب محمدی در حاشیه بازدید از عملیات مرمتی این مسجد تاریخی گفت: تا کنون اقداماتی نظیر نماسازی، احیای سر در مسجد و سبک سازی پشت بام مسجد جانبهان بستان آباد در راستای عملیات مرمتی انجام شده است.

محمدی با بیان اینکه مسجد « جانبهان بستان آباد» در تمام طول عمر خود همواره مسجدی فعال و پویا بوده و محل عبادت اهالی روستا و منطقه به شمار می رفته است، اظهار داشت: معماری داخلی مسجد آرامش روحانی خاصی را به همراه دارد.

راسته سرخاب بازار تاریخی تبریز مرمت می‌شود



رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی از اتمام مرمت راسته سرخاب در مجموعه بازار تاریخی تبریز تا پایان آبان‌ماه امسال خبر داد.

تراب محمدی با اعلام این خبر گفت: راسته سرخاب از بناهای مربوط به دوره اشکانی شهر تبریز بوده که مرمت آن از سه ماه پیش آغاز شده است.

وی افزود: سرای میرزا شفیع، سراهای شازده کوچک و بزرگ و سرای کلاهدوزان از جمله سراهای در دست مرمت بازار تبریز هستند که کف‌سازی آنها به اتمام رسیده است.

قالی بافان مناطق زلزله زده تسهیلات ویژه دریافت می کنند

معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی کشور از اختصاص وام و تسهیلات ویژه به قالی بافان مناطق زلزله زده آذربایجان شرقی خبر داد.

محمدحسن صالحی مرام در بازدید از مناطق زلزله زده شهرستان های اهر و ورزقان ، تاکید کرد: پس از ارزیابی های کارشناسان مبنی بر میزان دقیق خسارات وارده به کارگاه ها در این مناطق، مبالغی برای تجهیز کارگاه ها و نیز شروع به کار مجدد هنرمندان بومی این شهرستان ها اعطا خواهد شد.

وی تشریح کرد: در شهرستان های اهر، هریس و ورزقان بیش از 18 هزار کارگاه قالی بافی، ورنی بافی، گلیم و جاجیم وجود داشت که طبق برآوردهای اولیه نزدیک به 12 هزار کارگاه از حادثه تلخ زلزله آسیب و خسارت دیده اند.

در این دیدار چند ساعته از روستاهای زلزله زده شهرستان های اهر و ورزقان، از دو بانوی قالی باف روستای «دغدغان» به دلیل ادامه فعالیت قالی بافی پس از زلزله در کنار چادرهای محل سکونتشان ، تقدیر شد.

تمامی متقاضیان وام صنایع دستی از کمک 500 میلیون دلاری رئیس جمهور بهره مند می شوند



معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی کشور اظهار داشت: امسال تمامی متقاضیان وام و تسهیلات صنایع دستی در استان ها، از محل کمک 500 میلیون دلاری رئیس جمهور به هنرمندان بهره مند می شوند.

محمدحسن صالحی مرام در سفر به مناطق زلزله زده آذربایجان شرقی و در دیدار با هنرمندان صنایع دستی شهرستان اهر، تاکید کرد: امسال تمامی این اعتبار جذب و به هنرمندان متقاضی وام و تسهیلات اشتغال در رشته های صنایع دستی پرداخت می شود.

وی تصریح کرد: از محل این اعتبارات 500 میلیون دلاری به منظور توسعه آموزشگاه های صنایع دستی به ویژه در شهرستان های دارای پتانسیل بالا می توان استفاده کرد.