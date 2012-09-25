دلار آزاد 2650 تومان و طلا گرمی 108 هزار تومان شد

به گزارش خبرنگار مهر، صرافی‌های واقع در میدان فردوسی - مرکز ارز فروشان تهران- این روزها شاهد تغییرات پیایی قیمت انواع ارز به خصوص دلار در بازار هستند. قیمت دلار در بازار تهران به 2650 هزار تومان و سکه تمام به یک میلیون و 6 هزار تومان افزایش یافته است.

در پی افزایش کاذب قیمتها در بازار ارز، برخی صرافان از درج قیمت دلار و یورو در تابلوی صرافی خود خودداری کرده‌اند.

در همین حال، قیمت انواع ارز و سکه در ساعت 16 و 45 دقیقه بعدازظهر امروز سه شنبه به شرح جدول ذیل است:

جدول قیمت انواع ارز و سکه در میدان فردوسی تهران

نوع ارز خرید (تومان) فروش (تومان) دلار 2630 2650 یورو 3300 3430 پوند 4100 4250 دلار کانادا 2600 2700 درهم 700 730 نوع سکه خرید (هزارتومان) فروش (هزارتومان) سکه تمام طرح قدیم 1003 1006 سکه تمام طرح جدید 1003 1006 نیم سکه 510 530 ربع سکه 245 265 1 گرمی 135 145

همچنین هر گرم طلای 18عیار امروز در بازار به 108 هزار و 380 تومان و هر اونس طلا در بازارهای جهانی بیش از 1773 دلار گزارش شده است.