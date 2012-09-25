بررسی 60 پرونده آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر، ششمین جلسه هیئت نظارت بر موسسات کارآموزی و آموزشگاههای فنی و حرفه ای آزاد استان آذربایجان غربی با بررسی 60 پرونده بعد از ظهر سه شنبه تشکیل شد.

در این جلسه، 22 پرونده درخصوص درخواست افزایش رشته، درخواست تاسیس آموزشگاه، صدور و تمدید ابلاغ مدیریت، درخواست مرخصی و دومنظوره کردن پروانه تاسیس مورد موافقت قرار گرفت.

در حال حاضر تعداد 430 آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد در بخش های صنعت، خدمات، کشاورزی و فرهنگ وهنر فعالیت دارند که 40 آموزشگاه آن در سال 1390 مجوز تاسیس گرفته اند.

یادواره زنان شهیده در سردشت برگزار شد

به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس یادواره زنان شهیده با حضور شماری از مسئولان و جمع کثیری از بانوان در سالن اجتماعات مجتمع فرهنگی و هنری سردشت برگزار شد .

فرمانده سپاه سردشت بعد از ظهر سه شنبه در این یادوراه گفت: زنان ایران اسلامی در طول هشت سال دفاع مقدس پا به پای رزمندگان اسلام در دفاع از این مرز و بوم جنگیدند.

سرهنگ دلاور رنجبر زاده افزود: ملت ایران توانست با دست خالی در طول جنگ تحمیلی از نظام و انقلاب دفاع کرده و در برابر شرق و غرب جانانه ایستادگی کند.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره زنان شهیده این شهرستان اضافه کرد: وجود 160 زن شهیده در این شهرستان گویای رشادت و مجاهدت های آنان در دوران دفاع مقدس است.

مشاور وزیر آموزش و پرورش از مدارس عشایری اشنویه بازدید کرد

مشاور وزیر آموزش و پرورش در امور مناطق کمتر توسعه یافته و عشایر ی بعد از ظهر سه شنبه از شماری از مدارس عشایری شهرستان اشنویه بازدید کرد.

محمد کاظم حجازی در جریان این بازدید از برگزاری منظم کلاسها و شروع بموقع تدریس در این مدارس قدردانی کرد و گفت: باید به مناطق محروم توجه بیشتری شود و مقام عالی وزارت نیز به این موضوع تأکید ویژه‌ای دارند .

وی با بیان اینکه عشایر می‌توانند الگوی بسیار خوبی برای تمام دانش‌‌آموزان کشور باشند، یادآور شد: دانش‌آموزان ما باید از سختکوشی عشایر الگو بگیرند که در سخت‌ ترین شرایط پله‌های موفقیت را طی می‌کنند.

مشاور وزیر آموزش و پرروش در مناطق کمتر توسعه ‌یافته و عشایر کشور یکی از ابعاد و اهداف مهم کار این وزارتخانه را رفع محرومیت آموزشی از تمام استان‌ها به ویژه مناطق محروم عنوان کرد .

پرچم مقدس آستان قدس رضوی در سلماس افراشته می شود

فرماندار سلماس از حمل پرچم مقدس بارگاه امام رضا (ع) و برافراشته شدن این پرچم مقدس در این شهرستان در آستانه میلاد آن امام همام خبر داد.

مرتضی نظری در این زمینه به خبرنگاران گفت: پرچم بارگاه ملکوتی امام رضا (ع) روز ششم مهر ماه ساعت 10 صبح وارد میدان قائم سلماس می شود.

وی با اشاره به اینکه این پرچم توسط خادمان آستان قدس رضوی حمل می شود اعلام کرد:حاملان این پرچم پس از ورود به سلماس در مزار شهدی گمنام این شهر در پارک ملت حضور یافته و نسبت به شهدای گمنام ادای احترام کرده و سپس برای شرکت مراسم به تازه شهر حرکت می کنند.

نظری افزود: پس از مراسم در تازه شهر دیدار عمومی مردم سلماس با حاملان پرچم در میدان شهرداری سلماس برگزار و سپس پرچم راهی بیمارستان خاتم الانبیای این شهرستان می شود.