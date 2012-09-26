به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه جشنواره ادبی هشت (با موضوع تاثیر معنوی امام هشتم بر حماسه هشت سال دفاع مقدس) عصر سه شنبه 4 مهر در تالار اندیشه حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی برگزار شد.

در این مراسم علی اسماعیلی سرپرست معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سخنانی ابتدا اهانت به ساحت پیامبر اکرم (ص) را تسلیت و تقارن دهه کرامت را با هفته دفاع مقدس تبریک گفت.

وی با تقدیر از دست اندرکاران جشنواره ادبی هشت گفت: دفاع مقدس علیرغم اینکه هشت سال طول کشید، امروز ما به آن افتخار می‌کنیم چون حتی یک وجب از خاکمان را به دشمن واگذار نکردیم.

سرپرست معاونت امور فرهنگی وزارت ارشاد اضافه کرد: رزمندگان ما که در آن دوران با افتخار و با اعتنایی به همه دنیا و مفهوم دنیاطلبی جنگیدند، امروز هم در حوزه فرهنگ و قلم حضوری موثر دارند.

اسماعیلی افزود: همه این ویژگی‌ها و مقاومت‌ها و ایثارها و رشادت‌ها با تمسک به آموزه‌های دینی و ولایت اهل بیت (ع) است و همین تمسک بوده که توانسته استقلال فرهنگی جامعه را حفظ کند.

وی گفت: امروز هم خدای متعال را شاکریم که زمینه‌های رشد را به ویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی فراهم کرده است.

سرپرست معاونت امور فرهنگی وزارت ارشاد اضافه کرد: امروز تلاش برای ترویج سیره ایثار و شهادت و به ویژه سیره امام رضا (ع) سرلوحه همه فعالیت‌های فرهنگی کشور قرار گرفته است.

علی اسماعیلی همچنین تاسیس بنیاد بین‌المللی فرهنگی و هنری امام رضا (ع) را اقدامی ارزشمند در جهت تبیین ابعاد شخصیتی و معرفتی و مدیریتی امام هشتم شیعیان توصیف و آن را از افتخارات نظام اسلامی عنوان کرد.

وی گفت: خوشبختانه سال به سال این حرکت گسترده‌تر می‌شود و همه دست به دست هم این بستر را فراهم کرده‌اند و هر کس به سهم خودش در جهت تبیین ابعاد شخصیتی امام رضا (ع) دارد حرکت می‌کند.

سرپرست معاونت امور فرهنگی وزارت ارشاد افزود: آشنایی هر چه بیشتر جامعه با آموزه‌های رضوی و نورانیت وجودی آن حضرت و گسترش این ویژگیها به متن جامعه، قطعاً باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

اسماعیلی با اشاره به ارسال 1100 اثر به جشنواره ادبی هشت، آن را نشان دهنده علاقه‌مندی جامعه به فرهنگ رضوی دانست و گفت: هر چه اندیشمندان ما آشنایی بیشتری با فرهنگ رضوی پیدا کنند، خوب و در واقع ضروری است و این حرکت مورد عنایت خداوند نیز هست.

وی در پایان یادآور شد: بدون شک وزارت ارشاد به عنوان متولی امر فرهنگ از اینگونه حرکت‌ها حمایت جدی مادی و معنوی خواهد کرد.

در این برنامه همچنین محمد حسنی مدیرعامل بنیاد ادبیات داستانی ایرانیان هم در سخنانی با قدردانی از کسانی که در برپایی جشنواره ادبی هشت، این بنیاد را یاری کرده‌اند، تاکید کرد: باید به سهم خودم از همه کسانی که دعوت ما را قبول کردند و دست به قلم بردند، تشکر کنم.

وی افزود: این عرصه، عرصه نوپایی است و شاید بتوان از آن به ادبیات ولایی و علوی یاد کرد.

مدیرعامل بنیاد ادبیات داستانی ایرانیان گفت: ما در زمان اعلام فراخوان چالشی داشتیم و آن این بود که بر اساس اعتقادات شیعه، اهل بیت (ع) همه کاره عالم‌‌اند و نه تنها بر حوادث جامعه مومنین موثرند بلکه این عرصه را مدیریت می‌کنند و موضوع تاثیر امام رضا (ع) بر حماسه عنوان ناقصی است و دوستان با مسامحه این کار را کرده‌اند.