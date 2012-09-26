مزایده حضوری فرش دستباف/ چگونگی حضور مردم در مزایده

محمدرضا عابد در گفتگو با مهر با اشاره به برگزاری مزایده حضوری فرش دستباف در حاشیه بیست و یکمین نمایشگاه بین‌المللی فرش دستباف، گفت: در این روش، فرش‌های کهنه و مستعمل شهروندان مورد ارزیابی کارشناسان و خبرگان فرش دستباف قرار می‌گیرد و با برآورد قیمت پایه آن، دیگر شهروندان، مجموعه‌داران و یا خریداران فرش‌های کهنه با ایجاد رقابت، قیمتی برای خرید آن می‌پردازند.

مدیرعامل شرکت سهامی فرش ایران، این شیوه از فروش فرش دستباف را نوعی ارزش نهادن به این کالا دانست که موجب می‌شود فرش دستباف نه به ثمن بخس، بلکه با ارزش واقعی خود فروخته شود و رونقی مجدد در بازار فرش‌های مستعمل پدید آید.

وی تصریح کرد: شهروندانی که مایل به تبدیل فرش‌های خود به احسن هستند، می‌توانند فرش‌های قدیمی خود را به شرکت سهامی فرش ایران تحویل دهند و پس از ارزیابی در صورت تمایل به عرضه آن در مزایده حضوری از این فرصت برای ارایه فرش خود به بهای واقعی اقدام کنند.

به گفته عابد، نخستین دوره از این مزایده حضوری در حاشیه بیست و یکمین نمایشگاه فرش دستباف تهران برگزار شد که با استقبال خوب بازدیدکنندگان و خریداران روبه رو شد؛ ضمن اینکه بعداز ظهر روزهای چهارشنبه و جمعه 5 و 7 مهرماه نیز مزایده مشابهی در سالن 19 نمایشگاه بین المللی تهران برگزار خواهد شد.

