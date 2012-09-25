ابعاد شخصیت پیامبر(ص) را به دنیا نشان دهید/ ساخت آثار مشارکتی با فلسطین

به گزارش خبرنگار مهر، اختتامیه اتحادیه رادیو و تلویزیون های اسلامی با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و مدیران رادیوها و تلویزیون های اسلامی گوناگون در حال برگزاری است.

در این مراسم وزیر ارشاد با اشاره به رسالت خطیر رسانه های اسلامی در رویارویی جبهه حق و باطل اظهار کرد: در طول تاریخ همواره پیروان حق با سختی هایی مواجه بودند که با صبر و ایمان آن را پشت سر گذاشتند امروز هم نبرد حق و باطل بر رویارویی تمام عیار در حال وقوع است و از جمله در جبهه رسانه شاهد شدت گرفتن این مبارزه هستیم.

وی با اشاره به امکانات و سرمایه بیشتر طرف مقابل گفت: غول رسانه ای دنیا در دست نظام سلطه و سرمایه داری و در جبهه مقابل به ظاهر محدودیت هایی وجود دارد اما این به معنای ایجاد تزلزل در راه اسلام نیست. در گذشته همین جمع هم وجود نداشت اما خوشبختانه بذری کاشته شد که به شجره طیبه با ثمرات فراوان تبدیل شده و بر جهان اسلام سایه گستری می کنند.

سید محمد حسینی با تشریح این مطلب که نباید به تعداد و افزایش یا کاهش امکانات فکر کرد، گفت: پایه و اساس دشمن بر باطل و منافع شخصی است و ما می توانیم حرف هایمان را راحت تر در دل ها جای دهیم. دل ها در دست خداست و اوست که می تواند الفت و محبت ایجاد کند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: همانطور که پیامبر(ص) تنها بود اما از اقصی نقاط مختلف پروانه وار بر گرد او چرخیدند همانطور هم ما شاید فکر نمی کردیم انقلاب اسلامی تحقق پیدا کند یا اتحاد جماهیر شوروی از هم بپاشد، اما باید در نظر گرفت در صورتیکه مومنان وظیفه خود را انجام دهند خداوند به تاثیرگذاری کارشان کمک می کند.

وی با اظهار امیدواری از افزایش قدرت و تاثیرگذاری رسانه های اسلامی در عرصه جهانی گفت: امروزه در میان پیروان آئین ها و ادیان این گرایش ایجاد شده که باید با نظام سرمایه داری مقابله کنند ما نیز اخیرا جشنواره فیلمسازان مستقل را در تهران داشتیم که هنرمندانی از اروپا، آمریکا و کشورهای مختلف به آنجا آمده بودند افرادی که معترض بودند و در این جشنواره آثاری درباره بیداری اسلامی، جنبش وال استریت و تحرکات دنیا شرکت داده شد.

حسینی تصریح کرد: ما بجای اینکه در موضع انفعال باشیم، باید حالت تهاجمی به خود بگیریم و مواضع فکری غرب را به چالش بکشیم در این زمینه می توان کمک فراوانی از هنرمندان گرفت.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه توهین به پیامبر(ص) دل های مسلمانان را لرزاند، یادآور شد: "به گفته شاعر که دل به محبوب حجازی بسته ایم، زین جهت با یکدگر پیوسته ایم" این توهین باعث انسجام بیشتر مسلمانان شد و این از حماقت دشمنان است که روی موضوعی حساسیت ایجاد کردند که دغدغه یک و نیم میلیارد از جمعیت جهان است. به تعبیر رهبر معظم انقلاب این چنین مشخص شد که آنان با اساس اسلام مخالف هستند.

وی ادامه داد: ما بر خلاف آنها که بر عوامل تفرقه انگیز تاکید دارند، باید در عامل وحدت تکیه کنیم و در حالیکه دنیا به شناخت رسول اکرم(ص) علاقه مند شده ابعاد شخصیت پیامبر(ص) را نمایش دهیم و او را با عنوان یک الگو معرفی کنیم. در این عرصه نباید از تهدیدها و موانع بهراسیم؛ چراکه در عصر پیامبر(ص) نیز این آزار و اذیت ها وجود داشته است و ما صرفا با استفاده از رسانه باید در معرفی سنت و سیره پیامبر(ص) بکوشیم.

حسینی با اشاره به شبکه آی فیلم اظهار کرد: این شبکه نشان داده که ظرفیت استفاده از فیلم های متعدد را دارد بنابراین ما باید آثارمان را به دنیا و کشورهای مختلف ارائه دهیم و آنها را به زبان های گوناگون دوبله کنیم؛ چراکه جهان به اخلاق و معنویت نیز نیاز دارد و به آثار این چنینی توجه می کند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی این وزارتخانه را حامی همیشگی محصولات این چنینی معرفی کرد و گفت: چندی پیش نیز محمد مدعون، وزیر فرهنگ فلسطین در ایران بود و ما در صددیم کار مشترکی را شروع کنیم همانطور که پیش از این نیز کارهای ارزشمندی چون "شکارچی شنبه" ساخته شده که نشان می دهد صهیونیست ها فرزندانشان را از دوران کودکی چگونه تربیت می کنند و اثر دیگری چون "سی و سه روز" که بیانگر رشادت های حزب الله قهرمان لبنان بود.

حسینی در پایان سخنان خود با اشاره به قرارگرفتن در هفته دفاع مقدس برای اعضای اتحادیه رادیوها و تلویزیون‌های اسلامی برای دستیابی به رسالت خطیبشان آرزوی موفقیت و سربلندی کرد.