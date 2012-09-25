850 طرح عمرانی توانمندسازی مددجویان در کهگیلویه و بویراحمد اجرا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالمجید فرهادی افزود: کمیته امداد در حال حاضر سیاست خود را بر مبنای توانمندسازی خانواده‌ها با طرح های اشتغال زایی بنا نهاده است.

فرهادی تعداد افراد تحت حمایت کمیته امداد استان را 33 هزار خانوار با 96 هزار و 300 نفر عنوان کرد و بیان داشت: ارائه خدمات فرهنگی تربیتی به 18هزار دانش‌آموز و دانشجوی تحت حمایت کمیته امداد در سطح استان و طرح‌های آموزشی خانواده به صورت گروهی و فردی از دیگر برنامه‌های مؤثر کمیته امداد استان است.

586 پایگاه جشن علطفه ها در استان دایر می شود

وی همچنین از فعالیت 586 پایگاه ثابت و سیار در استان برای جمع آوری کمکهای مردمی جشن عاطفه ها خبرداد و گفت: این جشن در راستای نهادینه شدن فرهنگ انفاق و احسان در بین دانش آموزان، در هفته اول مهرماه برگزار می شود.

فرهادی اظهار داشت: به منظور کمک به 18هزار دانش آموز و دانشجوی نیازمند این جشن با شعار "دانش آموز باوری و دانش آموز یاوری در فرهنگ رضوی" اجرا می شود.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) کهگیلویه و بویراحمد افزود: 384 پایگاه در مدارس و 184 پایگاه ثابت و سیار در روز پنجشنبه و جمعه این هفته، کار جمع آوری کمکهای مردم نیکوکار و نوعدوست استان را به عهده دارند.

وی یادآور شد: در سال گذشته 114 میلیون تومان از طریق کمکهای مردمی در جشن عاطفه ها جمع آوری شد که شش میلیون و300 هزارتومان آن را مدارس اهدا کردند.

فرهادی بیان داشت: درآمد هر مدرسه به دانش آموزان نیازمند همان مدرسه اهدا می شود.