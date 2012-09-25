نامه حمایت نمایندگان از مرتضوی در هیات رئیسه مجلس درحال پیگیری است

به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی عصر امروز سه شنبه در حاشیه مراسم افتتاح باغ موزه ملی دفاع مقدس در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه نتیجه پیگیری هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در خصوص نامه حمایتی جمعی از نمایندگان از سعید مرتضوی و اعتراض برخی نمایندگان مبنی بر جعل امضا و تغییر نامه گفت: تاکنون نتیجه پیگیری ها در خصوص این نامه به ما ارائه نشده است.

وی در ادامه با اشاره به افتتاح باغ موزه ملی دفاع مقدس گفت: شهرداری تهران در افتتاح این باغ موزه تلاش زیادی انجام داده است و توانسته گوشه هایی از فداکاری و ایثارگری های ملت را به تصویر بکشد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه خوشبختانه از تکنولوژی های جدید در باغ موزه دفاع مقدس به خوبی استفاده شده است گفت: مسئولان شهرداری توانسته اند با هدایت و برنامه ریزی خوب مسیر جنگ را برای کسانی که در کوران جنگ نبوده اند و امروز می خواهند از چگونگی آغاز تا پایان جنگ اطلاع داشته باشند مشخص کنند.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه افراد متخصص و فرماندهان عالی جنگ در ساخت باغ موزه دفاع مقدس نظارت داشته اند تالارها و نمایشگاههای این موزه از دقت خوبی برخوردار است و توانسته حوادث را با دقت و ظرافت به نمایش بگذارد.

لاریجانی با اشاره به اینکه باغ موزه دفاع مقدس از نظر تکنیکی و دقت محتوایی ارزشمند است، گفت: شهرداری تهران میراث خوبی را به یادگار گذاشته است که این میراث برای جوانان زنده و پرتحرک است.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه همچنین به فعالیت های عمرانی شهرداری تهران در چند سال اخیر اشاره کرد و گفت: فعالیت های شهرداری تهران نمای شهر را کاملا تغییر داده و این از شمال تا جنوب تهران قابل مشاهده است.