همدلی و ترک تعصبات قومی پیروزی امت اسلام را در پی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محسن حیدری پیش از ظهر سه شنبه در همایش قرآنی محمد (ص) رسول رحمت که در اعتراض به ساخت و پخش فیلم توهین آمیز به ساحت مقدس پیامبر اکرم(ص) برگزار شد، گفت: این اقدام که توسط استکبار جهانی به ساحت قدسی نبی اسلام (ص) روا داشته شده حرکتی در راستای تضعیف اسلام است.

وی با بیان اینکه اهانتی که استکبار جهانی نسبت به ساحت مقدس اسلام روا داشته حرکت جدیدی نیست، به اقدام سلمان رشدی درچاپ کتاب آیات شیطانی و کشیدن کاریکاتور علیه پیامبر(ص) در روزنامه های دانمارکی و همچنین ساخت فیلم موهن، اشاره کرد و افزود: با وجود اعتراضات مسلمانان و مورد تعرض قرار گرفتن سفارتخانه های آمریکا در کشورهای مختلف اما صهیونیستها حاضر نیستند دست از کارهای خود بردارند.

حیدری با بیان اینکه هدف آنها ضربه زدن به اسلام ناب محمدی است، اظهار کرد: مسلمانان جهان به برکت اسلام بیدار و شمارش معکوس برای نابودی آمریکا و صهیونیستها آغاز شده است.

وی تصریح کرد: موج پیشرفت طرفداران اسلام در کشورهای اروپایی به حدی زیاد است که اندیشمندان اروپایی به صراحت اعلام می کنند اکثریت اروپا تا 10سال آینده تابع آیین اسلام خواهند بود.

امام جمعه موقت اهواز افزود: اسلام نابی که امام خمینی (ره) به راه انداختند و مقام معظم رهبری آن را ادامه دادند تحولات و تغییراتی در جهان به وجود آورد که مهمترین آن نجات مسلمانان از ذلت و بدبختی است، از این رو استکبار و صهیونسیت از این کار کینه گرفته است.

وی با بیان اینکه دشمنان می دانند با رشد اسلام نمی توانند برای خود پایگاهی کسب کنند، گفت: امت اسلام باید با اتحاد و یکپارچگی، در زیر پرچم ولایت و اسلام قرار بگیرند.

حیدری تصریح کرد: راه پیروزی امت اسلام، اتحاد، وحدت، همدلی و ترک تعصبات قومی و قرار گرفتن در زیر پرچم ولایت و اسلام است.

وی ادامه داد: با عکس العمل به موقع امت اسلامی در پی پیام حکیمانه مقام معظم رهبری در جای جای کشورهای اسلامی و حتی در دل آمریکا و اروپا، همچنان آتش خشم امت اسلامی در اعتراض به ساخت و پخش فیلم توهین آمیز به ساحت مقدس پیامبر اکرم(ص) شعله ور است.