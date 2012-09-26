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۵ مهر ۱۳۹۱، ۱۲:۰۰

حجت الاسلام تقوی نیا:

بهترین راه مقابله با جبهه باطل، تبلیغ دین اسلام است

بهترین راه مقابله با جبهه باطل، تبلیغ دین اسلام است

مهدیشهر-خبرگزاری مهر: رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان سمنان بهترین راه مقابله با جبهه باطل را تبلیغ دین اسلام دانست و گفت: اقشار تاثیر گذار جامعه و آحاد مردم برای سربلندی نظام اسلامی از مقام معظم رهبری پیروی کنند.

حجت الاسلام یدالله تقوی نیا شامگاه سه شنبه در حاشیه برگزاری یادواره شهداء روحانی شهرستان مهدیشهر در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تاکید بر اینکه دشمنان در حالت بیچارگی و درماندگی به سر می برند اظهار داشت: آن ها در یک مسیر باطل نه راه رفت دارند و نه راه برگشت و در باتلاق و منجلابی که خود درست کرده اند، دست و پا می زنند.

وی با اشاره به اینکه روحانیون و علما در مبارزه با دشمنان و توطئه های آنان در خط مقدم جبهه قرار دارند، افزود: ایشان با تبلیغ دین و نشر ارزش های اسلامی با هوشیاری و بصیرت با هجمه های دشمنان مقابله می کنند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان سمنان خاطر نشان کرد: همه مسئولان، اقشار تاثیر گذار جامعه و آحاد مردم برای سربلندی نظام اسلامی از مقام معظم رهبری پیروی کنند.

تقوی نیا اظهار کرد: ایجاد اختلاف و تفرقه افکنی میان مردم و مسئولان، ناکارآمد جلوه دادن خدمات و دستاوردهای نظام و دولت و ایجاد تفرقه های قومی و محلی از جمله اقداماتی است که دشمن برای ضربه زدن به نظام اسلامی به کار می گیرد.

وی در پایان ضمن تاکید بر اینکه تحریم ها و توطئه های دشمن برای ارعاب مردم است، تصریح نمود: اما ملت بزرگ ایران نشان دادند که از تهدیدها نمی هراسند و با تبعیت  از فرامین رهبری با هوشیاری کامل توطئه دشمن را در حوزه های مختلف شناسایی و خنثی می کنند.

کد مطلب 1705113

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