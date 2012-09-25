مدیریت بهداشتی مجتمع های دامداری را به فرصت تولیدی تبدیل می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر حدادزاده در نشست ساماندهی بهداشتی مجتمع‌های دامپروری و میادین دام استان اظهار داشت: مجتمع ها در حال حاضر با توجه به عدم مدیریت یکنواخت بهداشتی، به عنوان یک تهدید بزرگ برای منطقه و انتشار بیماری های مسری می شناسیم که می توانند محلی برای بروز کانون های بیماری تهدید کننده منابع دامی باشند.

وی با اشاره به اینکه با مدیریت صحیح بهداشتی، مجتمع‌ها را از تهدید به فرصت برای تولید کشور تبدیل کنیم افزود: وظیفه ما حمایت بهداشتی از دامدار و مجتمع ها است تا به تولید خدشه ای وارد نشود اما این کار به تنهایی امکان پذیر نیست و حمایت سایر بخش ها از جمله خود دامداران را نیز می طلبد.

در این نشست معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان یزد همه بخش های تولیدات دامی را به حلقه های زنجیره تشبیه کرد و اظهار داشت: باید این حلقه ها به هم متصل تا اهداف در نظر گرفته شده محقق شود.

سلیم افزود: علاوه بر مدیریت صحیح مجتمع ها، در ایجاد مجتمع های دامداری از همان ابتدا باید فاکتورهای بهداشتی لحاظ شود تا مشکلات بعدی به وجود نیاید.

وی گفت: میادین عرضه دام با نقل و انتقال غیر مجاز دام می تواند به عنوان معضل بزرگی برای انتشار بیماری ها باشد.

در ادامه شطرنجی مدیر جهاد شهرستان یزد ضمن تأکید بر فراوری کود قبل از مصرف گفت: کارخانه فرآوری کود با ظرفیت 25 هزار تن در استان وجود دارد که می تواند حدود 50 هکتار از گلخانه های استان را پوشش دهد.