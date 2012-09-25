اجرای 33 برنامه به مناسبت هفته گردشگری/ بازدید 20 میلیون گردشگر از فارس

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون فعالی بعد از ظهر سه شنبه در نشست خبری هفته گردشگری، گفت: هفته گردشگری از پنج مهر ماه آغاز می شود که در این راستا افتتاح و کلنگزنی های مختلفی را در استان فارس شاهد خواهیم بود.

وی تصریح کرد: هفت پروژه سرمایه گذاری در بخش گردشگری کلنگزنی و فاز اول پنج پروژه نیز با اعتباری بالغ بر 80 میلیارد تومان افتتاح خواهد شد.

مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس با اشاره به حجم کلی سرمایه گذاری های انجام شده در بخش گردشگری استان فارس یادآور شد: طی مدت گذشته شاهد پیشرفت های مناسبی در سطح سرمایه گذاری های گردشگری در استان فارس بودیم که در این میان حجم پروژه های سرمایه گذاری شده حدود 200 میلیارد تومان است.

فعالی تصریح کرد: آغاز عملیات اجرایی 30 پروژه مرمتی نیز در این هفته خواهد بود.

وی با اشاره به برخی از برنامه های مد نظر قرار داده شده در هفته گردشگری افزود: اجرای چهار همایش و سمینار های تخصصی با همکاری دانشگاه، سفرهای گردشگری ارزان قیمت در داخل استان، راه اندازی اتوبوس های گردشگری و راه اندازی نمایشگاه های مختلف از جمله برنامه های این هفته است.

مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس در ادامه سخنان خود با بیان اینکه در سال 90 حدود 86 پرونده مرمتی در دست اجرا قرار داشت یادآور شد: در بحث اعتبارات خانه های تاریخی و بحث مرمتی مشارکتی 850 میلیون تومان اعتبار ابلاغ داشتیم، پروژه مساجد دو میلیارد و 880 میلیون تومان و بحث اماکن از جمله سعدی و حافظ نیز 800 میلیون تومان اعتبار ابلاغ شد.

فعالی تصریح کرد: در کل باید توجه داشت که 27 میلیارد تومان بودجه عمرانی برای سال گذشته مصوب شد که از این رقم 21 میلیارد تومان تخصیص داده شد.

وی با اشاره به اینکه اعتبار امسال نسبت به سال گذشته افزایش خواهد داشت اظهار کرد: پیش بینی ماه از اعتبارات امسال تخصیص مبلغی حدود 30 میلیارد تومان است که البته چنین افزایش اعتباری نسبت به حجم فعالیت ها و پتانسیل استان فارس اندک است.

سه اثر دیگر فارس در راه ثبت جهانی است

مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارسدر ادامه سخنان خود با اشاره به وضعیت ثبت آثار تاریخی استان یادآور شد: در حال حاضر دو هزار و 846 اثر ثبت شده در استان فارس وجود دارد که در این میان چهار اثر به ثبت جهانی رسیده و در این خصوص استان فارس رتبه اول کشور را به خود اختصاص داده است.

فعالی افزود: سه محور جدید در استان فارس وجود دارد که با برنامه ریزی های صورت گرفته به طور حتم طی سه سال آینده این سه محور نیز ثبت خواهد شد.

مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس تصریح کرد: سه پروژه "مهر ماندگار" نیز در دست اقدام داریم که شامل مرکز فرهنگی سعدی، پاسارگاد و باغ موزه مشاهیر است که در صورت تخصیص اعتبارات به بهره برداری خواهند رسید.

20 میلیون نفر از استان فارس بازدید کرده اند

فعالی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت جذب گردشگر در استان فارس یادآور شد: از اول سال جاری تاکنون 20 میلیون نفر از استان فارس بازدید کرده اند که این آمار نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.

وی تصریح کرد: شرایط اقامتی در استان فارس مناسب است اما باید توجه داشت که نسبت به پتانسیل های موجود در استان، مراکز اقامتی نیز باید افزایش داشته باشند.