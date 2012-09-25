برگزاری ملاقات مردمی در 85 درصد دستگاههای اجرایی گلستان

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد قناعت درحاشیه ملاقات مردمی در گفتگویی خبری اظهار داشت: بسیاری از مشکلاتی که پیش روی شهروندان قرار می گیرد و مانع انجام کار آنها می شود موانع قانونی است که مردم در این ملاقاتها با آن موانع آشنا شده و راهکارهایی جهت رفع آنها می اندیشند.

وی خاطرنشان کرد: به طور معمول سه شنبه هر هفته ملاقات مردمی استاندار با مردم استان انجام می شود.

آثار وفواید الکترونیکی کردن اسناد

معاون سیاسی امنیتی استاندار گلستان گفت: جمشیدی خاطر نشان کرد : الکترونیکی کردن اسناد و یکپارچه سازی آنها بر اساس قانون برنامه پنجم سبب می شود که مردم از خدمات دقیق تر و سهل الوصول تری در حوزه ثبت برخوردار شوند.

علیرضا جمشیدی با بیان اینکه تثبیت اسناد و املاک ، همواره یکی از دغدغه های جدی مردم است افزود : بخش اعظمی از پرونده های موجود در دادگستری به این دلیل است که امور مالکیتی و ملکی مردم گاهاً دچار تداخل ، تعارض و یا تعرض می شود.



وی ادامه داد : دقت و وسعت فعالیتها در حوزه ثبت دغدغه مردم را کمتر خواهد کرد و با همت بلندی که در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وجود دارد ، بخش اعظمی از مشکلات قضایی در این حوزه مرتفع شده و مهم تر از همه اینکه ، حقوق شهروندی نیز تأمین خواهد شد.

بندرگز میزبان همایش منطقه ای مهندسی عمران



اولین همایش منطقه ای مهندسی عمران در آذرماه سال جاری در واحد بندرگز برگزار می شود.



تجری معاون پژوهش وفناوری واحدبندرگز با اعلام این خبر گفت : این همایش با هدف تبادل نظر علمی پژوهشگران و محققان و ارائه آخرین یافته های نوین مهندسی و همچنین ارتقای سطح علمی و ایجاد انگیزه و پویایی در بین دانشجویان گروه عمران و استفاده از ظرفیتهای ارزشمند نخبگان این رشته در سطح استان ، برگزار خواهد شد .



تجری افزود : با توجه به ضرورت ارتباطات دانشگاه و جامعه و صنعت و هم چنین آشنایی دانشجویان و دانش آموختگان با موانع و چالشهای فراروی موضوع مهندسی عمران این همایش با مشارکت معاونت عمرانی استانداری استان ، اداره کل راه و شهرسازی استان ، سازمان نظام مهندسی ساختمان ، انجمن صنفی انبوه سازان ، پژوهشکده مهندسی محیط زیست و انرژی وارش و هم چنین شهرداری بندرگز برگزار می گردد .



افزایش اعتبارات شرکت گاز استان گلستان

حجت الاسلام سید علی طاهری نماینده مردم گرگان و آق قلا، از برگزاری جلسه مجمع نمایندگان استان گلستان با مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران خبر داد.



نماینده مردم گرگان و آق قلا با اعلام این خبر افزود: در این نشست مشکلات شرکت گاز استان گلستان و نیاز به افزایش اعتبارات جهت رفع مشکلات مطرح شد.



وی اظهار داشت: در پایان با موافقت مهندس اوجی افزایش اعتبارات شرکت گاز استان گلستان تصویب شد.



دستاوردهای نظام در بعد از انقلاب بسیار گسترده و قابل قیاس با قبل ازانقلاب نیست



فرماندار شهرستان آق قلا در همایش سیاسی بسیج طلاب در شهر انبارالوم گفت: خدمات نظام جمهوری اسلامی به ویژه در مناطق محروم با قبل از انقلاب نیاز به بازگویی ندارد و توسعه و آبادانی منطقه نسبت به قبل قابل مقایسه نیست.



حاجی گلدی کر افزود: در این شهرستان قبل از انقلاب مردم از کمترین خدمات رفاهی برخوردار بودند ، اما امروز به برکت انقلاب اسلامی امروز همه روستاها داردای جاده آسفالته و امکانات بهداشتی و آب آشامیدنی مناسب برخوردار هستند که این پیشرفت ها باید به مردم بازگو شود.



وی اضافه کرد: ما قبلا هویت و اقتدار نداشتیم ، حکومت ما دست نشانده استکبار جهانی بود ، چیزی به عنوان هویت و آزادی وجود نداشت و به تمام معنی وابسته به استکبار جهانی بودیم.

ساخت فیلم موهن نشانه شکست آمریکا برابر تفکر اسلامی

معاون سیاسی امنیتی استاندار گلستان گفت: آنچه مسلم است اینکه ، امروز اگر آمریکاییها و صهیونیستها با طرح و نقشه خبیثانه و نگاه نژادپرستانه اقدام به ساخت فیلم موهن درباره پیامبر مکرم اسلام (ص) می کنند، تنها به این دلیل است که در مقابل تفکر اسلامی و آزاده خواهی شکل گرفته در جهان احساس شکست و ناامیدی کرده اند.



علیرضا جمشیدی تأکید کرد: انان از اینرو چاره کار برون رفت از این وضعیت را در توهین به ارزشهای اسلامی جستجو می کنند.

وی اظهار داشت: خوشبختانه جهان اسلام و امتهای مسلمان بیدار هستند و با موجی از خشم و انزجار از این حرکت مذبوحانه استکبار جهانی به امید خداوند متعال ، آنها را به سزای این عمل شیطانی شان خواهند رساند.