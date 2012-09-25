وقوع 22 حادثه آسانسور در یک روز/ چرخ گوشت انگشتان زن جوان را له کرد

به گزارش خبرگزاری مهر،برخورد دو خودرو در مرکز شهر تهران خسارت سنگینی بر جای گذاشت.رخداد این حادثه ساعت 14:26 دقیقه بعدازظهر روز گذشته به سامانه 125 اطلاع داده شد که ستاد فرماندهی این سازمان بلافاصله آتش نشانان ایستگاه 18 را به محل حادثه واقع در خیابان حافظ، نرسیده به خیابان انقلاب اعزام کرد.

اکبر کشرلو فرمانده آتش نشانان گفت: خودرو سواری پرشیا که در مسیر شمال به جنوب خیابان حافظ با سرعت بالا در حرکت بود به شدت با یک وانت بار برخورد کرد.

وی افزود: به دنبال این حادثه خودروی وانت در سطح خیابان واژگون شد و خسارت زیادی به هر دو وسیله نقلیه وارد شد. آتش نشانان همزمان با ایمن سازی محل و جلوگیری از بروز حوادث احتمالی، راننده مصدوم را از داخل اتاقک خودروی وانت خارج کردند و با همکاری عوامل اورژانس به مراکز درمانی انتقال دادند.

وی در ادامه افزود: علت وقوع این حادثه توسط کارشناسان راهنمایی و رانندگی در دست بررسی است.

وقوع 22 حادثه آسانسور در یک روز

وقوع 84 آتش سوزی و 83 حادثه گوناگون دیگر در 24 ساعت گذشته در کلانشهر تهران منجر به کشته شدن دو شهروند و مصدومیت 4 نفر از شهروندان شد. آتش نشانان با اجرای عملیات امداد و نجات در آتش سوزی ها و دیگر حوادثی که در 24ساعت گذشته در کلانشهر تهران رخ داد موفق شدند 42 نفر از شهروندان را که در این حوادث گرفتار شده بودند نجات دهند.

14 واحد مسکونی، 8 دستگاه وسیله نقلیه و 2 کارگاه از جمله موارد آتش سوزی در این مدت بود که با حضور بموقع آتش نشانان همه آنها را کاملاً خاموش شد.

آتش نشانان همچنین عملیات امداد و نجات را در حوادث گوناگون از جمله 22 حادثه آسانسور، 12 حادثه رانندگی، 7 حادثه نشت گاز، 6 حادثه گرفتار شدن افراد در اماکن مختلف و 2 مورد گیر کردن حلقه انگشتری در انگشت دست انجام دادند.

چرخ گوشت انگشتان زن جوان را قطع کرد

بی احتیاطی زن خانه دار در هنگام کار کردن با چرخ گوشت منجر به آسیب دیدگی انگشت شصت وی شد.

وقوع این حادثه ساعت 10:13 دقیقه امروز به سامانه 125 اطلاع داده شد که ستاد فرماندهی آتش نشانی تهران بلافاصله نیروهای امداد و نجات ایستگاه 15 را به درمانگاه جوادالائمه، در خیابان افسریه اعزام کرد.

رضا مجریانی فرمانده آتش نشانان اعزامی در این باره گفت: متأسفانه باز هم سهل انگاری و رعایت نکردن اصول ایمنی در حین کار با چرخ گوشت منجر به گیرکردن انگشت شصت دست راست یک بانوی جوان، در قسمت خروجی بین تیغه مارپیچ و بدنه دستگاه شد.

مجریانی افزود: ناجیان 125 پس از انجام مراحل اولیه پزشکی در اتاق عمل درمانگاه وارد عمل شده و با استفاده از تجهیزات و احتیاط کامل و اعمال نیرو از قسمت انتهای مارپیچ انگشت این خانم 30 ساله را رها ساخته و ادامه درمان وی را تحویل پزشکان دادند.