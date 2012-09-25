سوریه کلید گره خاورمیانه است/هوشیاری مردم سوریه در برابر توطئه ها

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علی اکبر ولایتی دبیرکل مجمع جهانی بیداری اسلامی امروز با 10 نفر از نمایندگان پارلمان سوریه در ساختمان دبیرخانه این مجمع دیدار کرد.

"محمد صبحی الوالشامات" رئیس کمیسیون امنیت ملی، "خالد العبود" دبیر مجلس مردمی، "فادیا دیب" رئیس کمیسیون امور عربی و خارجی، "عمر اوسی" نماینده ابتکار عمل کردها در پارلمان، "آل حسن بری" نماینده عشایر سوریه در پارلمان، "الیاس الباشا" روابط عمومی پارلمان، "عمار الکوش"، "عصام خلیل" و "زکوات عاصی" دیگر نمایندگان پارلمان سوریه از جمله حاضران در این نشست بودند.

محمد صبحی ابوالشامات در آغاز این نشست اظهار داشت : بحران سوریه رو به پایان است و اوضاع داخلی این کشور تقریبا در تمام این استانها به حالت عادی خود بازمی گردد و من امیدوارم همکاری و روابط ایران و سوریه افزایش پیدا کند و رابطه با ایران این کشور مسلمان و برادر در راستای منافع دو کشور ادامه داشته باشد.

وی در ادامه حمایت پیوسته و پیگیر رهبری ایران از سوریه به ویژه در زمینه اقتصادی را خواستار شد تا سوریه بتواند با این کمک ها در برابر بحران فعلی به مقاومت خود ادامه دهد.

ابوالشامات تصریح کرد: ما امیدواریم که این بحران به زودی با همکاری ایران به پایان برسد؛ چراکه گذشت زمان ثابت کرده است تنها کشوری که دوست سوریه است، ایران است هم در سطح رهبری و هم دولت و مردم.

ابوالشامات افزود: روابط تهران - دمشق روابط راهبردی که پایه ریزی آن از سوی امام خمینی(ره) و حافظ اسد، رئیس جمهور سابق سوریه بوده است که از نظر ما حافظ اسد یک رهبر تاریخی به شمار می آید که بشار اسد نیز راه وی را ادامه می دهد. از همین رو آرزو می کنم که روابط تهران و دمشق با وجود تحریم ها علیه این دو کشور ادامه پیدا کند.

دکتر ولایتی در این نشست اظهار داشت: ما معتقدیم دولت و مردم سوریه طی یک سال و نیم گذشته در معرض آزمایش مهمی قرار گرفته اند و امروز باید اعتقاد خودم را عرض کنم که با همت مردم سوریه این توطئه ها علیه مردم سوریه به نتیجه نرسید و تمامیت ارضی سوریه همچنان پابرجاست.

وی گفت : اگر بخواهیم تحلیلی از شرایط سوریه داشته باشیم باید عرض کنم رویدادهای فعلی سوریه یک واکنش مجموعه ای از کشورهای غربی به سرکردگی آمریکا و با کمک صهیونیستها و حمایت مرتجعین عرب است و تعدادی از گروه ها و افراد ناآگاهی که جزء هیچ‌کدام از دسته های مذکور نیستند به اعتراضات در سوریه روی آوردند که به تدریج ما شاهد این هستیم آنهایی که وابستگی به غرب یا صهیونیسم یا ارتجاع عرب ندارند، مردمی اصیل هستند که به اشتباه خود پی برده اند.

وی در ادامه سخنان خود گفت : اتهام اصلی حکومت سوریه این است که کشور حلقه اصلی در مقاومت علیه رژیم صهیونیستی است.

وی تاکید کرد: هیچ دولت خارجی مسلمان و غیرمسلمان، عربی و غیرعربی، و منطقه ای و غیرمنطقه ای حق دخالت در سوریه را ندارد و تعیین سرنوشت سوریه باید به دست خود مردم این کشور انجام شود.

ولایتی خاطر نشان کرد: کسانی از معارضین مسلح غیرسوری از کشورهای عرب و غیرعرب از مرز کشورهای همسایه وارد سوریه شدند و اسلحه به دست گرفتند، حاصل این کار درهم ریخته که طراحی آن توسط صهیونیست تعیین می‌شود و هدف آن این است که کشور سوریه خدای نکرده تجزیه شود.

وی گفت : یکی از رهبران معارضین پیش از این گفته بود وقتی بشار اسد ساقط شود و ما روی کار بیاییم، حمایت خود را از مقاومت حزب الله و رابطه با ایران قطع خواهیم کرد و با اسرائیل و آمریکا رابطه برقرار خواهیم کرد.

ولایتی خاطرنشان کرد: نوع گفته های وی اهداف معارضین را نشان می دهد مردم سوریه مردم هوشیاری هستند و دارای تمدنی چند هزار ساله، مردم این کشور توطئه های صهیونیسم علیه سوریه با حمایت ارتجاع عرب را درک کرده اند، لذا حمایت خود را از دولت اعلام کردند و در عین حال مطالبات خود را مطرح کردند و بشار اسد نیز در مقابل روند اصلاحات را آغاز کرد. وی همچنین بر تداوم حمایت ایران از سوریه و اصلاحات در این کشور تاکید کرد.

خالد العبود اظهار داشت : ما به ایران آمدیم تا عواطف خود را به ایران ابراز داریم و از موضع حمایت آمیز این کشور از سوریه قدردانی کنیم.

وی خطاب به دکتر ولایتی گفت: من از تحلیل اصولی شما از اوضاع سوریه سپاسگذارم همانطور که فرمودید آنچه در سوریه شاهد آن هستیم یورش و تهاجمی است که نه فقط سوریه بلکه حلقه های مقاومت در منطقه را هدف قرار داده است.

العبود اظهار داشت : بر ما پوشیده نیست که دشمن ما در خارج بوده و اگر در داخل نیز هست تحت تاثیر قدرت های خارجی قرار دارد. دشمن ما آمریکا و اسرائیل این غده سرطانی است.

این نماینده پارلمان سوریه افزود: ما از همان ابتدا میان دو مسئله یکی خواسته های داخلی و دوم کسانی که به دنبال سوءاستفاده از این خواسته ها هستند تفاوت قائل شدیم.

وی تصریح کرد: بخش ناچیزی از توده های مردم سوریه به خیابانها آمدند و شعار نه ایران نه حزب الله را سر دادند و این نشان داد فقط سوریه هدف توطئه ها قرار ندارد بلکه مقاومت منطقه نیز مورد هدف است.

خالد العبود اظهار داشت : وقتی همان ابتدا سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که اگر سوریه به دنبال امنیت و ثبات است باید ایران و مقاومت حزب الله را ترک کند و سازش با اسرائیل را بپذیرد هدف از رویدادهای کنونی سوریه را دریافتیم اما ما سخنان آمریکا را نپذیرفتیم.

وی گفت: ما همگی اتفاق نظر داریم که تهاجم علیه سوریه کاملا روشن است و این مسئله تازه ای نیست. این یک سناریویی بود که از 10 سال پیش طراحی شده بود.

العبود همچنین از نقش برخی رسانه های منطقه به ویژه رسانه های کشورهای ارتجاعی منطقه که نقش پلیدی را در قضیه سوریه ایفا کردند انتقاد کرد.

عمر اوسی نماینده کردها در پارلمان سوریه نیز اظهار داشت: من نماینده کردهای سوریه هستم و شاید این یکی از امتیازهای مثبت علیه توطئه های جهانی است که 20 ماه است علیه سوریه آغاز شده است.

وی خطاب به دکتر ولایتی گفت : دیدار ما با شما رنگ و بوی خاصی دارد شما شمیم امام خمینی(ره) را دارید. بحران سوریه یک جنگ صهیونیستی - آمریکایی و ناشی از تعصب قومیت ترکی با ابزارهای ارتجاعی منطقه و وهابیت است که از طرف تمامی پایتخت های استکبار جهانی حمایت می شود.

اوسی خاطرنشان کرد: ما در سوریه بهای حضور خود را در حمایت تاریخی از مقاومت منطقه می دهیم. به نظرم روند تحولات سوریه روند ایستایی و پویایی نظام جهانی را مشخص خواهد کرد.

وی گفت: هدف از توطئه ها علیه سوریه تجزیه سوریه و تبدیل آن به ایالت های مذهبی، دینی، نژادی و طائفه گرایی تکه پاره شده است که این کار در چارچوب یک تئوری هرج و مرج خلاق در منطقه انجام می شود.

نماینده کردهای سوریه در پارلمان در بخش دیگر سخنان خود گفت: ما دلایل عینی داریم مبنی بر اینکه دنیا در ارتباط با بحران سوریه به ایران روی خواهد آورد. پیش از این در کنفرانس های مختلف سعی بر این بود که ایران دور نگه داشته شود اما هم اکنون پس از اجلاس موفقیت آمیز جنبش عدم تعهد در تهران کمیته چهار جانبه برای حل بحران سوریه تشکیل شد که ایران یکی از اعضای آن است.

وی در ادامه اظهار داشت: ترکیه خطرناک ترین موضع را در قبال سوریه داشته است که رژیم صهیونیستی و قطر نیز آن را همراهی می کنند. ترکیه از آغاز بحران سوریه در مسائل داخلی ما دخالت می کرد، ترکیه تلاش می‌کرد که نمونه بنغازی و لیبی را در سوریه تکرار کند و تلاش کرد پناهگاه های امنی برای تمامی خلاف کاران در نظر گیرد و به تروریست ها آموزش دهد.

اوسی افزود: ترکیه که جنگ نسل‌کشی علیه بیش از 20 میلیون کـُرد را به راه انداخته است و حتی از سلاح های شیمیایی علیه حزب کارگران کرد استفاده کرده و هر روزه حریم حاکمیت عراق را در شمال این کشور نقض می کند، با وجود این ویژگی ها خواستار حق دموکراسی برای کـُردها است.

وی در عین حال گفت : سقوط سوریه به معنای سقوط ایران و روسیه خواهد بود و در مقابل موفقیت و پیروزی سوریه به معنای موفقیت ایران و روسیه است.

ماریا سعادت دیگر نماینده پارلمان سوریه نیز که از جمله نمایندگان مسیحی این کشور به شمار می رود، در این نشست اظهار داشت : برای من از همان لحظه نخست بحران سوریه مشخص بود دو عامل هدف قرار دارد، عامل نخست موضع و روش سیاسی سوریه در منطقه و سیاست خارجی آن است وعامل دوم جنبه درونی دارد که عبارت است از ترکیب فرهنگی و دینی سوریه. این دو عامل بسیار جنبه اساسی دارند و منافع عالی کشور مبتنی بر آن است.

وی خاطر نشان کرد: ضربه زدن به این دو عامل به معنای ضربه به تمامی سوریه است. وی گفت : سوریه کلید گره خاورمیانه است.

سعادت در بخش دیگری از سخنان خود توهین به پیامبر اسلام(ص) در فیلم موهن را شدیدا محکوم و تصریح کرد: تمام اینها نمادهای دینی هستند، نمادهایی که فرهنگ و دین ما را تشکیل می دهند.

دکتر ولایتی در پایان این نشست بر حمایت ایران از سوریه تاکید کرد و گفت: پیروزی مردم و دولت سوریه، استمرار اصلاحات در سوریه، جلوگیری از دخالت بیگانگان، یکپارچگی و وحدت سوریه، ادامه موضع سوریه در کمک به مقاومت و پایداری در برابر امپریالیسم، صهیونیسم و ارتجاع منطقه مورد خاص ایران است و ایران کماکان از آرمان‌های بلند سوریه و منطقه حمایت می کند.

وی با بیان این مطلب افزود: منافع ملت سوریه با ایران، عراق، فلسطین، لبنان، جهان اسلام و عرب به هم گره خورده و یکی است. پیروان سایر ادیان از جمله مسیحیت در این منطقه همواره با مسلمانان همزیستی مسالمت آمیز دارند و از صدر اسلام تاکنون پیروان ادیان الهی نزد مومنین مورد احترام بودند.