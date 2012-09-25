مدیرکل جدید امور مالیاتی سیستان ‌و بلوچستان معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله عباسعلی سلیمانی نماینده ولی ‌فقیه در سیستان و بلوچستان ظهر سه شنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل امور مالیاتی استان اظهار داشت: اداره کشور با وصول مالیات امکانپذیر است که در این زمینه باید رعایت حال مودیان نیز صورت گیرد.

قائم مقام سازمان مالیاتی کشور نیز در این مراسم گفت: در حال حاضر 30 درصد هزینه ‌های عمرانی و جاری کشور از طریق مالیات وصول می ‌شود.

محمد قاسم پناهی افزود: از این رقم 12 هزار میلیارد تومان به حساب شهرداری ‌ها و دهیاری ‌های سراسر کشور واریز شده است.

وی بیان داشت: از زمان اجرای نظام مالیاتی ارزش افزوده تا پایان مرداد ماه سالجاری، 28 هزار میلیارد تومان مالیات بر ارزش افزوده وصول شده است.

وی گفت: در ایران بیش از 43.6 درصد هزینه ‌های جاری از محل مالیات تامین می شود.

وی افزود: سازمان مالیاتی کشور قصد دارد به دلیل اینکه مودیان هیچ مراجعه حضوری به نظام مالیاتی نداشته باشند سیستم مکانیزه ای در کل کشور راه اندازی کند.

قائم مقام سازمان مالیاتی کشور اظهار داشت: با راه ‌اندازی این سیستم مکانیزه در کل کشور مودیان می ‌توانند پرداخت ‌های خود را از این طریق انجام دهند.

وی هدف از راه ‌اندازی این سیستم را کاهش نرخ‌ ها و پایه ‌های مالیاتی عنوان کرد.

وی افزود: هزینه کل سیستان و بلوچستان در سالجاری بالغ بر 565 میلیارد تومان است که 165 میلیارد تومان آن از طریق درآمدهای مالیاتی وصول می شود.

حامدعلی مبارکی معاون استاندار سیستان و بلوچستان نیز در این جلسه بیان داشت: مالیات‌ به صورت مستقیم از کارمندان و به صورت غیرمستقیم از اشخاص حقیقی و حقوقی دریافت می ‌شود.

در پایان این مراسم از تلاش ‌ها و زحمات حمید شیخ اسدی مدیرکل سابق مالیات سیستان و بلوچستان تقدیر و حجی رضا قلاسی به عنوان مدیرکل جدید معرفی شد.