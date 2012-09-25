نمایشگاه خوشنویسی "قرآن کریم" در یاسوج گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاح این نمایشگاه بعداز ظهر سه شنبه با حضور "رضا محمدی" نماینده ویژه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، حجت الاسلام ساداتی مدیرکل تبلیغات اسلامی استان، "علی عالی پور" مسئول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و جمعی از هنرمندان گشایش یافت.

در این نمایشگاه 20 اثر خوشنویسی از "سجاد کرمی" بر روی دیوار رفته است. این هنرمند دارای مدرک ممتاز خوشنویسی از انجمن خوشنویسان استان است.

این نمایشگاه تا 10 مهرماه در نگارخانه آیه حوزه هنری استان آماده بازدید علاقمندان است.

سجاد کرمی در حاشیه این مراسم به خبرنگار مهر گفت: 10 سال است که در زمینه هنر خوشنویسی فعالیت دارم و این هنر را نزد اساتیدم در شهر اراک فرا گرفتم.

وی هدف از برپایی این نمایشگاه را روشنی دلها با آیات نورانی قرآن عنوان کرد و گفت: آیات قرآن سرشار از معرفت و روشنایی است و هرکس با این آیات مانوس شد، کمال می یابد.

کرمی بیان داشت: این آثار طی یک ماه خلق شده اند و برپایی نمایشگاه در این زمان در راستای محکومیت توهین به مقدسات اسلام از سوی ایادی صهیونیست صورت گرفت.