ورزش همگانی در شهرها مغفول مانده است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی نژاد ظهر سه شنبه با بیان اینکه ورزش‌های همگانی در شهرها باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد، اظهار داشت: یکی از پارامترهای اصلی در هر شهر پرداختن به امر ورزش است تا ایجاد یک روحیه مضاعف در بین مردم شود، اما نکته‌ای که در این میان باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد، بحث پرداختن به ورزش همگانی است که به نوعی در شهرها مغفول مانده است.

وی همچنین تصریح کرد: شهرداری‌ها می‌توانند حامیان ورزش در هر شهر باشند و شهرداران و کارکنانشان اگر به طور مستقیم با ورزش درگیر شوند می‌توانند به میدان بیایند و مشکلات این بخش را برطرف کنند و به سمت ساخت و ساز سالن‌های ورزشی برای جبران کمبودها بروند.

سرپرست معاونت عمران استانداری اصفهان با اذعان بر اینکه شهرداری‌ها همانند گذشته تنها فعالیت خود را به فعالیت‌های خدماتی ختم نمی‌کنند، افزود:شهرداری‌ها با ورود به فعالیت‌های اجتماعی اقدام به مهندسی فرهنگ اجتماعی در شهرها کرده‌اند به همین منظور احساس می‌شود که اگر این افراد خود در ورزش ورود کنند می‌توانند بسیار در ترویج و گسترش ورزش موثر باشد.

شهرها احتیاج به ورزش همگانی دارند



وی افزود: با توجه به اینکه باید به مقوله ورزش حرفه‌ای توجه بیشتر شود، اما باید در نظر داشت که ورود به ورزش همگانی هم از ملزوماتی است که هر شهرداری باید در نظر داشته باشد، زیرا موضوع ورزش همگانی نکته‌ای است که در هر شهر مغفول مانده و باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

جمالی نژاد در تکمیل صحبت‌های خود در این بخش گفت: باید سازمان‌هایی همچون همیاری شهرداری‌های استان اصفهان و شهرداری اصفهان برای شکوفا شدن ورزش همگانی بیش از پیش ورود داشته باشند.