مسابقات تکواندو جام شهدای ورزشکار در بافق پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر، در این دوره از مسابقات قهرمانی 65 تکواندو کار پس از انجام مراسم وزن کشی در سالن ورزشی تختی بافق به مدت دو روز با هم رقابت کردند.

در این دوره از رقابت ها پس از انجام 25 بازی در سه رده خردسالان، نونهالان و نوجوانان نفرات نفرات برتر مشخص شدند.

در رده سنی خردسالان آقایان امین رنگانی، سید محمد موسوی، علی شهریاری، عباس حاح حسنی، رسول بابائی، بهزاد بخشی، محمد طه کوشکی، علی رضائی، یاسین فتاحی، رضا افضلی و حبیب الله تشکری در اوزان مختلف این رده به مقام اول دست یافتند.

در رده نونهالان ایمان رنگانی، محمد سالار حیدریه، محمدحسین ابراهیمی، محمدرضا عباسی و امیررضا حیدری نزاد به مقام اول این رده در اوزان مختلف دست یافتند.

در رده نوجوانان هم آقایان حسین رضائی ، حامد حسن زاده و محسن رنجیر در اوزان مختلف قهرمان شدند.

به گزارش مهر در حال حاضر بیش از 140 ورزشکار تکواندو کار در شهرستان بافق فعالیت می کنند.

این دوره از مسابقات به همت تربیت بدنی شهرستان بافق، ناحیه مقاومت بسیج و هلال احمر و باشگاه فرهنگی ورزشی سنگ آهن بافق برگزار شده است.