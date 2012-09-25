نمایش "اکران مردمی خیبر" در سیاهکل / لزوم تبیین ناگفته های جنگ با ابتکار و نو آوری

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مجتبی ستوده اکران خیبر را شامل فیلم‌ های مستند، آثار جدید سینمای انقلاب و یا کمتر دیده شده به مناسبت هفته دفاع مقدس و از سری فیلم‌ های جشنواره عنوان کرد.

این مسئول هدف از اکران فیلم‌ های جشنواره عمار در سیاهکل را به دلیل وجود استعدادهای هنری این شهرستان و تعهد کاری بسیج هنرمندان دانست.

دستگیری 5 سارق حرفه ‌ای در انزلی

فرمانده انتظامی انزلی از دستگیری پنج نفر سارق حرفه ‌ای چادرهای مسافرتی و لوازم داخلی خودرو در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ رحیم شعبانی افزود: کارآگاهان آگاهی انزلی پنج نفر سارق حرفه‌ ای لوازم داخلی خودرو و چادرهای مسافرتی را در این شهرستان دستگیر کردند.

وی افزود: کارآگاهان آگاهی با تعقیب و مراقبت ‌های شبانه ‌روزی محل اختفای متهم اصلی و همدستان وی را شناسایی کردند.

وی تصریح کرد:متهمان با تشکیل پرونده به مقام قضایی معرفی شدند.

برنامه " حقوق بشر در اسلام " از رادیو برون مرزی گرجی در گیلان

مدیرکل صدا و سیما گیلان گفت: بدون شک از دیدگاه اسلام، انسان جایگاه ارزشمند و رفیعی دارد از اینرو باید به عنوان یک موجود با شعور، دارای اراده، اختیار و به دید احترام به او نگریست.

محسن نصرپور افزود: قرآن کریم هنگام بیان نقشه خلقت انسان به فرشتگان از او به عنوان خلیفه و جانشین خود یاد و فرشتگان را به سجده و خشوع در برابر او امر می کند.

وی اظهارداشت: حقوق بشر از سال های آغازین تشکیل سازمان ملل هموراه به صورت ابزاری سیاسی در دست دولتمردان غربی و آمریکایی مبنایی برای برخوردهای دوگانه با متحدان و مخالفان آنها بوده و پس از پیروزی انقلاب همواره یکی از ابزارهای فشار علیه جمهوری اسلامی ایران توسط غرب و به ویژه آمریکا، موضوع حقوق بشر بوده است.

برنامه رادیویی " حقوق بشر در اسلام " جمعه ها از ساعت 21 به مدت 12 دقیقه از رادیو برون مرزی گرجی در گیلان روی موج متوسط MW 702 کیلوهرتز برای مخاطبان گرجستانی پخش می شود.

حفاظت و مرمت مساجد تاریخی در اولویت کارهای اجرایی میراث فرهنگی گیلان

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گیلان گفت: امسال از محل اعتبارات ملی مرمت مسجد تاریخی مستوفی رشت، جور شر لشت نشا، حاج صمد خان رشت، بادی الله رشت، حاج سمیع رشت، کشه سر ماسوله، جامع ماسوله، اکبریه لاهیجان، بقعه نصیر علی کیا رودسر، بقعه اشکیت املش، تکیه حسینیه ماسوله، بقعه پیر علی لاهیجان، بقعه نهزم شفت، و همچنین سر در بقعه خواهر امام رشت در دستور کار معاونت میراث فرهنگی استان قرار گرفته است.

امید عزیزی اذعان داشت: مرمت بقعه شیخ زاهد گیلانی نیز از پروژه های دیگر در حال اجرای میراث فرهنگی گیلان بوده که زیر نظارت ناظران فنی سازمان مرکزی، مراحل نهایی خود را می گذارند.

وی ادامه داد: از دیگر پروژه های مهم ملی استان مرمت و ساماندهی مزار سردار جنگل، شهید میرزا کوچک بوده که طی چند سال اخیر با تخصیص اعتباری افزون بر پنج میلیارد ریال مرمت بخش آرامگاه و ساماندهی جداره و محوطه مزار آن انجام شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی گیلان ادامه داد: در سال جاری نیز قراردادی با هدف ساماندهی بافت پیرامون این مجموعه منعقد و امیداست تا پایان سال جاری به اتمام رسیده و مر احل تصویب خود را بگذارند.

شهدا گنجینه افتخار و بالندگی نظام جمهوری اسلامی ایران هستند

فرمانده پایگاه بسیج میرزا کوچک خان جنگلی میراث فرهنگی گیلان گفت: جنگ هشت ساله که با تحریک و حمایت همه جانبه استکبار جهانی، توسط رژیم بعثی عراق بر مردم ایران تحمیل شد، تنها محدود به خطوط مقدم جبهه ها نبود.

نادر ذاکری امروز طی مراسمی ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس ادامه داد: با در نظر گرفتن ذائقه جوانان و مخاطبان با نوآوری و ابتکار بیشتری باید به ارزشهای ناگفته حماسه جاوید ملت و دولت ایران تشریح و تبیین کرد.

وی اظهارداشت: هفته دفاع مقدس فرصت مناسبی برای به تصویر کشیدن رشادت و غیرت تاریخ سازان دوران دفاع مقدس به ویژه رشادت و ایثار شهدای والا مقام عرصه دفاع است.

فرمانده پایگاه بسیج میرزا کوچک خان جنگلی میراث فرهنگی گیلان ادامه داد: شهدا گنجینه افتخار و بالندگی نظام جمهوری اسلامی ایران هستند و برجسته کردن جانفشانی رزمندگان، ایثارگران و آزادگان با استفاده از ابزار و ادبیات نوین در عصر حاضر امری ضروری و راهبردی است.