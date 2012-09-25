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۴ مهر ۱۳۹۱، ۱۸:۰۰

حجت الاسلام طهماسبی:

عزت ایران با خون شهیدان ماندگار شد

عزت ایران با خون شهیدان ماندگار شد

زنجان - خبرگزاری مهر: امام جمعه شهرستان قیدار گفت: عزت و اقتدار امروز ایران با خون شهیدان ماندگار شده و در این راستا باید نسبت به پایداری و اقتدار و استقلال این انقلاب تلاش کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت اسلام طهماسبی ظهر سه شنبه در مراسم افتتاح هنرستان پسرانه شهر قیدار، افزود: هشت سال دفاع مقدس یاد آور خون شهیدانی است که با نثار جان خود درخت انقلاب را تنومند کردند.

وی اظهار داشت: در دولت عدالت محور به توسعه شهرها و روستاها بسیار توجه شده است که در این راستا در شهرستان قیدار تا سال 84 تنها یک هنرستان دخترانه و پسرانه وجود داشت ولی امروز تعداد هنرستانها افزایش پیدا کرده است.

امام جمعه شهرستان قیدار، به اجلاس سران غیر متعهدها اشاره کرد و افزود: این اجلاس در کشور دستاوردهای خوبی داشت و نام ایران را در جهان به عنوان یک کشور اسلامی عدالت محور معرفی کرد.

حجت الاسلام طهماسبی یاد آور شد: دولت نهم و دهم عدالت را در جامعه توسعه و ترویج داد چرا که امروز خدمات دولت در همه شهرها و روستاها وجود دارد و مردم از این خدمات استفاده می کنند.

وی افزود: حق مردم است که از خدمات دولت استفاده کنند چرا که این نظام با حمایت مردم و خون فرزندان این خاک در جهان شناخته شده است.

امام جمعه شهرستان قیدار گفت: امروز ایران با نام شهیدان در جهان شناخته شده است و باید باید این راهها ادامه پیدا کند.

کد مطلب 1705151

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