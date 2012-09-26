حضور تینسورهای البرزی در مسابقات قهرمانی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، این دوره از رقابتها از یکم مهر ماه به میزبانی مشهد مقدس با حضور پوریا رنجی، علی هاتف، پویان حجازی و نیما نواب از البرز در حال برگزاری است.



در پی موقعیت های اخیر بانوان تنیس باز البرزی در مسابقات قهرمانی باشگاه های کشور از سوی سر مربی تیم ملی ، پونه طوافی به اردوی تیم ملی زیر 16 سال دعوت شد.



حضور حداکثری مدعیان پومسه البرز در مسابقات انتخابی



مسابقات انتخابی تیم ملی پومسه آقایان و بانوان جهت حضور در مسابقات جهانی پومسه با حضور حد اکثری پومسه کاران البرز در محل خانه تکواندو برگزار خواهد شد.



با اعلام فدراسیون تکواندو جمهوری اسلامی ایران مسابقات انتخابی تیم ملی پومسه آقایان و بانوان جهت حضور در مسابقات جهانی پومسه که در نیمه دوم آذر ماه در کلمبیا انجام می شود و با توجه به توانمندیهای تکواندو کاران استان البرز در بخش پومسه و حضور حداکثری آنان در تیم های اعزامی به مسابقات مختلف و بدست آوردن عناوین مختلف جهانی و آسیایی استان البرز سهم کثیری از دعوت شدگان به مسابقات انتخابی را تشکیل میدهد .



سید حسین موسی نیا، محمد مولایی، سبحان یاری شیر مرد، علی باغگرایی، میثم جهانی پور، دانیال برزگری اسامی نفرات دعوت شده آقایان هستند.



زهرا افتخاری، ساناز خرمی پور، نگین گیل سمایی، نسترن ملکی ، الهام ذوالقدر، محدثه منتظری، زهرا شادمنان، نیلوفر گیل سمایی، مریم محمود زاده، معصومه نصیری، فاطمه میرزا نیا، نیلوفر آسیاچی، بهاره قادریان، معصومه میر بزرگی، عاطفه صابر اسامی نفرات دعوت شده بانوان هستند.

قرعه کشی مسابقات دسته بندی لیگ استان البرز برگزار شد



قرعه کشی مسابقات دسته بندی لیگ استان البرز باحضور ده تیم پاسارگاد، مهبد، کانون کرج، بیست، البرز، استقلال، پیتزا دی، نشاط، جهان نما و نظرآباد در سالن کنفرانس هیئت فوتبال برگزار شد.



این دوره از رقابتها در روز پنج شنبه 30 شهریور ماه لغایت 13 مورخ 6 مهر ماه در سالن انقلاب اسلامی کرج برگزار خواهد شد.



کسب مقام سوم مسابقات قهرمانی شنای بانوان کشور توسط استان البرز

مسابقات شنای قهرمانی بانوان کشور(انتخابی تیم ملی) در استخر قهرمانی آزادی با کسب مقام سومی البرز پایان یافت.



تیم شنای بانوان استان البرز با 10 ورزشکار توانست باکسب 1مدال طلا، 5نقره و 9برنز و در نهایت با کسب 540 امتیاز پس از تیم های فارس بامجموع امتیاز 626 و تهران با579 امتیاز مقام سوم را از آن خود کند.



در این دوره از مسابقات سمانه حشمت زاده مدال طلا50 متر قورباغه، مدال نقره 800 متر آزاد و مدال برنز100 متر آزاد را به خود اختصاص داد .



البرزدر 100 *4 مختلط تیمی مدال نقره و در200* 4متر و 100*4 متر آزاد به کسب مدال برنز این دوره از رقابتها بسنده کرد.