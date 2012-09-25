به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید محمدرضا میرتاج الدینی با اشاره به دیدار خود با علمای قم، اظهار کرد: دیدار با علما راهکارهای جدید و افق‌های روشنی را در عرصه مدیریت دولتی برای مسئولان کشور ایجاد کرده است.



وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه برخی از بزرگان دلسوزانه انتقاداتی دارند، افزود: دولت با کمال تواضع گوش شنوای انتقادات دوستان خواهد بود و درصدد رفع موانع اقدام خواهد نمود.



رابط روحانیت و دولت در ادامه سخنان خود با اشاره به آغاز دیدارهای خود با علما، عنوان کرد: نخستین دیدار با بیت آیت الله سیستانی بوده است که مسائل مختلف فرهنگی و ارتباط دولت با روحانیت و علما مورد بررسی قرار گرفت که زمینه تقویت روابط بین دولت و روحانیت را فراهم ساخت.



وی در ادامه سخنان خود افزود: دومین دیدار، ملاقات با آیت الله بوشهری مدیر حوزه های علمیه سراسر کشور است که ارائه گزارش عملکرد از فعالیت‌های دولت در رابطه با روحانیت مطرح شد و راهکارهای تعمیق ارتباط روحانیت و دولت مورد بررسی قرار گرفت که از جانب دولت چهار راهبرد گسترش ارتباطات در دو سطح مراجع عالیقدر و حوزه های علمیه، اطلاع رسانی و ارائه گزارش عملکرد، دریافت رهنمودهای علما برای استفاده دولت در موضوعات مختلف و پیگیری امور رفاهی خدماتی روحانیت در دولت مطرح شده است تا روابط بین روحانیت و دولت تقویت شود.



حجت الاسلام میرتاج الدینی با اشاره به دیدار با آیت الله نوری همدانی، اظهار داشت: در دیدار با آیت الله نوری همدانی گزارش از فعالیت های اقتصادی دولت و راهکارهای مقابله با فشارهای اقتصادی مطرح شد چراکه اولویت های دولت در برنامه های اقتصادی خود، کاهش فشارهای اقتصادی بر معیشت دولت است.



وی در ادامه با بیان اینکه سیاست های بودجه ای دولت در دیدار با آیت الله نوری همدانی شرح داده شده است، افزود: بررسی تأثیرات اجلاس غیرمتعهدها و حضور رئیس جمهور در سازمان ملل نیز از دیگر مباحث مطرح شده در این مراسم بوده است البته لازم به ذکر است که مباحثی فرهنگی همچون حجاب و عفاف نیز در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت که پیشنهاد دولت برای پیگیری این مسائل برگزاری همایش های فرهنگی با حضور علما، متفکرین و دستگاه‌های فرهنگی است تا با بررسی راهکارهای عملی و شیوه های موثر، حجاب و عفاف در جامعه عملیاتی شود.



معاون رئیس جمهور در ادامه افزود: در خصوص مسائل اقتصادی و گرانی ها، باید عوامل مختلفی همچون فشارهای اقتصادی خارجی و مشکلات زیرساختی اقتصادی کشور را مورد بررسی قرار داد البته باید این موضوع را مورد توجه قرار داد که دولت همواره به دنبال ایجاد ثبات اقتصادی در کشور است .



برگزاری نشست ویژه با نخبگان و فعالان فرهنگی استان



استاندار قم نیز در دیدار با معاون رئیس جمهور از برنامه ریزی برای برگزاری نشست ویژه با فعالان و نخبگان فرهنگی استان خبر داد.



کرم رضا پیریایی با بیان اینکه فعالیت ها و خدمات دولت در استان قم باید به مردم معرفی شود، اظهار داشت: تمامی پیشرفت های جامعه بر اساس برنامه ریزی های خرد و کلان دولت است که این موضوع باید به صورت کامل خدمت مردم معرفی شود.



وی در ادامه با اشاره به لزوم دعوت از روحانیون و ائمه جمعه شهرهای دیگر کشور به شهر مقدس قم، افزود: حسب توصیه های علماء و مراجع تقلید باید زمینه را برای حضور علماء و روحانیت و آشنایی با ظرفیت های این شهر فراهم کرد.



استاندار قم در ادامه افزود: یکی دیگر از برنامه هایی که باید در دعوت از روحانیون در برنامه ها قرار گیرد، دیدار با علما است چراکه دیدار با علما برکات فراوانی خواهد داشت.



پیریایی در پایان سخنان خود از برگزاری شورای اداری استان که متضمن شورای امر به معروف و نهی از منکر است، با حضور نخبگان فرهنگی در آینده ای نزدیک خبر داد و در این رابطه افزود: در این جلسه از جانب نخبگان استان و دستگاه‌های اجرایی طرح‌هایی در مورد موضوعات فرهنگی از جمله حجاب و عفاف مطرح می شود و مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

