به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی اعلام کرد: در دومین روز فعالیت مرکز مبادلات ارزی میزان تبادلات ارزی بالغ بر 10میلیون دلار شد.
این بانک، تاکید کرد: این میزان فراتر از انتظار دستاندرکاران این طرح بود و با توجه به استقبال قابل توجه تولید کنندگان و واردکنندگان کالاهای اولویت 3، 4 و 5 پیش بینی میشود در روزهای آتی رقم فوق به مراتب افزایش یابد. این درحالی است که مرکز در نقطه آغازین فعالیت خود قرار داشته و ساعت کاری مرکز 8 صبح تا 14:30است.
گفتنی است، در حال حاضر بانک های ملت و کشاورزی به عنوان بانک عامل در این زمینه فعالیت دارند و با توجه به علاقه مندی سایر بانک ها برای ورود به این طرح، بانک مرکزی تمهیداتی اندیشیده تا در روزهای آینده و در صورت تمایل، نمایندگان سایر بانک ها نیز در مرکز حضور یابند.
شایان ذکر است، شرایط لازم برای حضور نمایندگان سایر بانک ها در مرکز مبادلات ارزی مهیا شده است.
نظر شما