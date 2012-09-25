به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی اعلام کرد: در دومین روز فعالیت مرکز مبادلات ارزی میزان تبادلات ارزی بالغ بر 10میلیون دلار شد.

این بانک، تاکید کرد: این میزان فراتر از انتظار دست‌اندرکاران این طرح‌ بود و با توجه به استقبال قابل توجه تولید کنندگان و واردکنندگان کالاهای اولویت 3، 4 و 5 پیش بینی می‌شود در روزهای آتی رقم فوق به مراتب افزایش یابد. این درحالی است که مرکز در نقطه آغازین فعالیت خود قرار داشته و ساعت کاری مرکز 8 صبح تا 14:30است.

گفتنی است، در ‌حال‌ حاضر بانک‌ های ملت و کشاورزی به عنوان بانک عامل در این زمینه فعالیت دارند و با توجه به علاقه‌ مندی سایر بانک ها برای ورود به این طرح، بانک مرکزی تمهیداتی اندیشیده تا در روزهای آینده و در صورت تمایل، نمایندگان سایر بانک ها نیز در مرکز حضور یابند.

شایان ذکر است، شرایط لازم برای حضور نمایندگان سایر بانک ها در مرکز مبادلات ارزی مهیا شده است.