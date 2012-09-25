برگزاری سومین یادواره دانشگاهی تئاتر دفاع مقدس در اهواز

به گزارش خبرنگار مهر، حسن مروتی ظهر سه شنبه در نشست خبری ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس اظهار کرد: آثار و پیامدهای دفاع مقدس در همه جای استان خوزستان برای مردم قابل لمس است.

وی با بیان اینکه بیشترین شهدای کشور در هشت سال دفاع مقدس از استان خوزستان بوده اند، افزود: همواره استان خوزستان نگهبان ایران و انقلاب اسلامی بوده است.

مروتی با اشاره به اینکه اهمیت نقش دفاعی استان بر همگان مشهود است، گفت: بیشترین سرمایه های مملکت دراین استان قرار گرفته و این درحالی است که بیشترین تهدیدها به کشور نیز در استان خوزستان است.

وی با تاکید براینکه مردم پاک و دلسوز استان خوزستان آینده نظام را تضمین کرده اند، به نقش دانشگاه شهید چمران اهواز در دوران جنگ اشاره کرد و گفت: تمام امکانات و فضای داخلی دانشگاه در اختیار جنگ و دفاع مقدس بوده است.

رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز با بیان اینکه هنوز آثار جنگ تحمیلی و هشت سال دفاع مقدس در این دانشگاه وجود دارد، افزود: دانشگاه شهید چمران اهواز محلی است که آموزش و دفاع مقدس در آن باهم تلفیق شده اند.

وی با اشاره به برنامه های متعدد این دانشگاه در راستای گرامیداشت هفته دفاع مقدس، گفت: برگزاری سومین یادواره دانشگاهی تئاتر دفاع مقدس از مهمترین این برنامه هاست.

مروتی افزود: این برنامه در راستای ارتقاء و اعتلای فرهنگ ایثار و شهادت و آشنایی بیشتر نسل جوان و دانشگاهی با حماسه های هشت سال دفاع مقدس برای سومین بار برگزار می شود که امسال دانشگاه شهید چمران اهواز میزبانی آن را عهده دار است.

وی تصریح کرد: این یادواره از 10 تا 12 مهرماه با شرکت ده گروه برگزیده تئاتر دانشجویی از سراسر کشور برگزار می شود.