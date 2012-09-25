اوباما اعتراضات به فیلم موهن را خشونت نامید/ مانع تولید فیلم موهن نشدم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای نیوز عربی، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در سخنانی در دوره شصت و هفتم مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تکرار ادعاهای خود مبنی بر حمایت از حقوق بشر و دموکراسی مردمی در کشورها پرداخت.



اوباما با بیان اینکه "من فیلم موهن به اسلام را محکوم می کنم"، در عین حال اعتراضات گسترده مسلمانان در جهان به این فیلم آمریکایی صهیونیستی را خشونتی خواند که به گفته وی غیرقابل توجیه است.



رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد هر کس حق دارد نظرات و اعتقادات خود را بیان کند.



وی ادعا کرد فیلم توهین آمیز، بیانگر نظرات و دیدگاههای آمریکایی ها نیست.

رئیس جمهوری آمریکا در ادامه با گرفتن ژست طرفداری از ملتهای جهان مدعی شد از تلاشهای ملتها برای تحول دموکراتیک حمایت می کنیم.



وی ادعا کرد حمایت ما از دموکراسی، ما را در کنار ملتها قرار می دهد و رهبران باید از آرزوها و خواسته های دموکراتیک ملتها حمایت کنند.



اوباما در ادامه اظهارات خود گفت: دموکراسی این است که ملت حکومت کند نه دیکتاتورها، قانون اساسی ما آزادی بیان را تصریح می کند و بنابراین ما مانع تولید فیلم اهانت آمیز نشدیم.